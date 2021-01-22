堅離地愛堅離地｜56歲呂珊出身書香家庭　做過童星細個勁可愛

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-22 21:41

無綫（TVB）劇集《堅離地愛堅離地》明晚（23/01）大結局的一集各人都會有大團圓結局，各人談及關於夢想的話題時，由呂珊飾演的清潔工李瑞萍（水皮媽）就說：「我後生嘅時候，我嘅夢想係做歌星，但係長大之後，我覺得要面對現實，但係當我唱歌嘅短片喺網上爆紅之後，我先發覺原來我係得嘅，都算係完全咗夢想。」其實這一番說話就正是現實中呂珊姐歌唱人生的某部份寫照。

呂珊飾過很多大小不同的角色。（《堅離地愛堅離地》截圖）

呂珊姐可算是出身於書香家庭，父親為銀燈、明燈日報總編輯、粵劇及電影編撰兼作詞人呂永，而影星呂奇是她的世叔伯，所以小時候經父親的友人介紹下，以「珊珊」的藝名接觸唱歌行業。當時還在中學就讀的她更需同時兼顧學業和唱歌。

左至右的小朋友，分別是梅愛芳、呂珊和梅艷芳，中間的就是薛家燕。（網上圖片）

17歲那年中學畢業後，獲得前往新加坡登台的機會，她便在當地逗留長達9個月。在一篇訪問中，她說道：「個感覺好特別，因為我係一個思鄉嘅人，很掛住身在香港嘅爸爸。不過，逗留喺大馬咁耐，其實都學到好多嘢，包括不同風格嘅歌曲。」更表示自己為了熟習當地曲風，還專程去了大馬唐人街音樂卡帶練習。回港後，19歲那年更放棄入讀大學的機會，為追夢而入行做歌手。

後生的呂珊。（網上圖片）

呂珊坦言，自己入行是「糊裡糊塗踏進了歌壇」，一直都沒有認真想過自己為什麼而唱，直到唱了十多年後，才醒覺唱歌原來已經成為了她的終身職業。直至1980年代，她又為了從酒廊歌星轉型為主流歌手，而決心「洗底」，休息了兩年後再以「呂珊」重新出發。

張偉文早前擔任呂珊《友聲有星》嘉賓。（呂珊提供）

當年與呂珊同期出道的，還有曾一起在荔園唱歌表演的梅艷芳。她說：「嗰時我和阿梅身高差唔多，佢家姐就只係高我哋少少，我們三個經常一齊玩，一齊喺荔園唱歌表演。」不過呂珊與際遇卻與梅姐完全不同，1982年梅艷芳參加無綫電視及華星唱片合辦的第一屆新秀歌唱大賽，一砲而紅，而呂珊發覺梅艷芳參加歌唱大賽成功後，隔年又去參加了。她說：「點知俾人『叮』咗出嚟。」呂珊姐解釋說，可能是因為評判覺得她是專業歌手的，要求特別高。

呂珊得過不少獎項。（IG@呂珊）

在娛樂圈打滾了一段時間，拍過幾套電影又出過幾張專輯，才於2000年因經好友杜麗莎的介紹而加入TVB。兩年後呂珊的事業又衝上了另一個高峰，因為參與《唱家班二十年一聚演唱會》而與環星娛樂有合作機會，推出多張專輯，更於2010年踏足紅館舉行個唱「超級呂聲呂珊演唱會2010」，另一邊廂，戲劇方面亦大獲好評，早年的《封神榜》姜彩萍、《使徒行者》劉美鶯都令人印象深刻。《堅離地愛堅離地》中呂珊說「我嘅夢想係做歌星」，可能真的是她心底裡的說話。