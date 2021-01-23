被爆同廖慧儀煮飯仔玩地下情　孔德賢否認拍拖：我唔會咁白痴！

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-01-23 02:10

有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀，去年被指暗撻《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny），及後舊愛Sam疑因情困墮樓身亡而備受批評。雖然廖慧儀和孔德賢同時否認拍拖，但有網民發現他們仍有保持聯絡，更有人發現他們疑似一齊玩煮飯仔，分別在IG貼食物照，所用的煮食爐近九成相似，而隔熱板的枱紋顏色也一樣，極有可能轉玩地下情，Danny未知是否因為行蹤敗露，之後亦急刪走該IG影片。

Danny否認同廖慧儀搞地下情。（陳順禎攝）

昨晚（22/1）Danny出席《big big shop感謝祭》記者會時，便就上述事件向《香港01》解畫：「其實嗰日做完嘢，就攞咗農夫所送嘅一大堆蘿蔔，就上咗去朋友嘅屋企生日Party慶祝，順便整蘿蔔糕，我係上到去先知佢喺度。到第二日見到新聞出咗我先知佢Post咗龍蝦相，講真如果我哋真係一齊煮飯仔唔想俾人知，我唔會咁白痴到佢喺左邊影完，我就係右邊影，然後Post上網。講真我唔會睇佢Post咩，然後我先Post，我只係好簡單煮完咪影咪Post囉，如果真係地下情又點會咁Post相呀！」

同場加映廖慧儀靚相：

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