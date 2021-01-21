廖慧儀孔德賢疑似煮飯仔搞地下情　男方「被斷正」後急刪片

即時娛樂
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落選港姐廖慧儀（Jessica）有「狂野港姐」之稱，比賽前後都是非多多，及後更被爆拍拖多年的男友Sam分手，疑似搭上《後生仔傾吓偈》孔德賢（Danny），而情傷甚深的Sam，亦於去年12月輕生，此事令廖慧儀、孔德賢形象插水，女方更遭無綫（TVB）掟入雪櫃。

事後孔德賢急急與廖慧儀割席撇清關係，強調二人僅為朋友，否認曾結伴行山，又表示會與同事保持適當距離。不過，Sam離世僅一個多月，周三（20日）就有網民發現二人疑結伴玩煮飯仔，更分別在IG動態打情罵俏，更有人直指非常心寒。

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廖慧儀曾在IG動態貼出煮二人份量龍蝦的照片，而孔德賢則上載一張正在煮蘿蔔絲的影片，地下情的證據就是使用的爐灶疑為同一個，而二人使用的煮食爐連隔熱板的枱紋也一樣，有網民在討論區發文：「佢哋兩個今日出煮嘢食嘅圖，咁啱都用同一款煮食……同樣嘅枱紋，如果佢哋真係講大話，話冇一齊，呃到自己，真係好恐怖，個男嘅仲可以出番嚟幕前拍劇、做嘢。」不久之後，孔德賢在IG刪走上述影片，有網民便怒斥他心虛！

點擊睇廖慧儀的IG福利圖：

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