廖慧儀孔德賢疑似煮飯仔搞地下情　男方「被斷正」後急刪片

落選港姐廖慧儀（Jessica）有「狂野港姐」之稱，比賽前後都是非多多，及後更被爆拍拖多年的男友Sam分手，疑似搭上《後生仔傾吓偈》孔德賢（Danny），而情傷甚深的Sam，亦於去年12月輕生，此事令廖慧儀、孔德賢形象插水，女方更遭無綫（TVB）掟入雪櫃。

事後孔德賢急急與廖慧儀割席撇清關係，強調二人僅為朋友，否認曾結伴行山，又表示會與同事保持適當距離。不過，Sam離世僅一個多月，周三（20日）就有網民發現二人疑結伴玩煮飯仔，更分別在IG動態打情罵俏，更有人直指非常心寒。