乘風破浪的姐姐2︳為翻紅就住就住　女星紛收起真性情睇到尷尬？

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-01-26 09:00

日前，第二季《乘風破浪的姐姐》上架。那英、張柏芝、楊鈺瑩、胡靜、金巧巧、容祖兒、李慧珍、陳妍希、蔣璐霞、吉克雋逸......30名女星，兩岸三地，影視歌三棲，和去年相比，陣容只強不弱。

現場看點也不少。那英還沒進門，遇上李菲兒和張馨予。對方熱熱情情，那姐反問，「你倆誰啊？」玉女掌門人楊鈺瑩入場，董潔和呂一先後迎上去，「我以前給你伴過舞。」張柏芝別說，全場歡呼，「好美好美！」」

《乘風破浪的姐姐2》參賽的「姐姐們」非常有睇頭！除了那英外，也有張柏芝﹑容祖兒等香港代表！按圖即睇︰

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不過沒想到30個表演下來，最受歡迎的竟是憑《紅海行動》走紅的蔣璐霞。又酷又帥的路線始終是姐姐們最好的那一口。年紀輕一點的那幾個極其熱烈地為蔣璐霞搖旗吶喊，看得那英目瞪口呆。精彩的橋段有，姐姐們也都很美，表演更是比上一季準備得賣力多了。但不得不說，《浪姐2》套路滿滿的同時，也因此缺少了那一口大家最愛、也最重要的味道：真實。

1. 真性情，還看搞笑擔當那英

每個團體裡總要有一個大姐大，即便她不一定能成為隊伍核心，卻也擔任著襯托節目組「弱小可憐又無助」的職能。去年有挑美女的寧靜，今年則有評委不敢打分的那英。不過作為最有底氣懟節目組的姐姐，那英出奇地配合，不光沒有「最煩最造作的人」，也非常尊重莫名其妙的賽制和分數。

在搞笑這種事嘛，對那英來說確實是一種氣質。（微博@乘風破浪的姐姐）

為什麼來這個節目？她回答得也很符合浪姐價值觀，

這人活著她就有那股勁。 那英

直爽是直爽，但要說真實，她還是有點放不開。但搞笑這回事，對那英來說確實是一種氣質。說女兒不讓自己來，自己偏要來，「我媽媽又瘋了，我媽媽又瘋了。」見到《中國好聲音》節目出身的陳梓童，那英像見到自家大侄女，高興地說，「胖了！」和周筆暢石頭剪子布，她一張嘴，「哥倆好啊，三個角啊！」準備上台了，即便其他姐姐規勸她沒必要，還是堅持帶了保溫瓶去候場，這是特別擔心節目組照顧不周還是怎麼地。

那英在60秒的舞蹈牢牢抓住了觀眾的眼睛，也讓觀眾想報警。她好像是認真在跳舞，又好像是在展現80年代的行為藝術（節目片段）

最搞笑的還是舞台。今年改了賽制，唱歌和跳舞分開評分。那英唱歌沒話說，咔咔一頓那是沒有對手，但跳舞被形容成「作法」在女明星裡還是很少有。那英做到了，60秒的舞蹈牢牢抓住了觀眾的眼睛，也讓觀眾想報警。她好像是認真在跳舞，又好像是在展現80年代的行為藝術，所以評委遲遲沒有給出分數，讓那英一頓好等。等得她不禁吐槽，「唱那一分鐘，難道有這麼難做決定嗎！」確實很難，但周筆暢就說了︰

不要那麼糾結，打什麼她都會罵你。 周筆暢

那英罵人了嗎？當然沒有，評委的分數和評價她都照單全收，雖然不是那麼樂意，但也不過是「我沒什好說的」罷了。整場節目看下來我算是明白了，那英在《浪姐》裡不是大姐大，而是搞笑擔當。當大明星位足夠了，不論做什麼都是可愛而不是傻。那英最可愛的時刻是什麼呢？那必須是她學蔣璐霞了。當周圍的女孩子都為蔣璐霞耍帥迷得不要不要的，只有她一個人沒給蔣璐霞投票。蔣璐霞的帥，大概只能那英女兒來感受了吧。

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2. 張柏芝就是最美的人

女明星湊作一團，除了鬥EQ，總是很難避免鬥靚。和那英進場帶來的莊嚴、楊鈺瑩帶來的回憶殺不同，姍姍來遲的張柏芝帶來的是尖叫。已經40歲的張柏芝依然可以用驚艷來形容。

已經41歲的張柏芝依然可以用驚艷來形容。（節目片段）

她說自己來參加節目，是︰

想讓大家看到40歲後的張柏芝怎麼活，我現在活得很快樂，看到很多彩色的陽光。 張柏芝

我想大家都看到了，畢竟不快樂真的很難保持這麼美的狀態！吉克雋逸感嘆多次，「夢中情人的樣子、輕輕鬆鬆就好漂亮。」

美已經足夠成為張柏芝的代表作。畢竟她每一次出現在大銀幕上，從《喜劇之王》、《河東獅吼》、《星願》、《忘不了》，到被詬病不知所云的《無極》，她都美得不可方物。這份美延續到了40歲。她也很懂得要保持終身美麗。程莉莎給大家分了芝麻丸子吃，她高高興興吃了，吃完第一件事就是拿出小鏡子，生怕留了芝麻在牙齒上。還不忘提醒別的姐妹，「你也看看牙齒上有沒有芝麻。」只顧著自己靚是精明，照顧著大家一齊靚又顯得可愛。

畢竟聽她唱《星語心願》，真有一種「心痛得無法呼吸」的錯覺，直讓人懷疑這首歌的原唱是不是她。（節目截圖）

表演完下台她首先問同伴，「剛剛我美不美？」「只要美就行了。」但也不能這麼說。畢竟聽她唱《星語心願》，真有一種「心痛得無法呼吸」的錯覺，直讓人懷疑這首歌的原唱是不是她。美人的任務總是艱鉅，一邊負責靚，一邊還要提供笑點。唱歌是笑點，神奇的腦迴路更是。張柏芝沒打算搶那英老大的位置，卻要和她爭一爭幽默的風頭。錄VCR，節目組讓她自我介紹，她非常真誠，「要報身份證號碼嗎？」可以，但真沒必要，畢竟這年頭辦假證的太多了。

前有那英說陳梓童胖了，後有張柏芝說吉克雋逸黑。一時不好判斷是「你胖了」還是「你好黑」更具有殺傷力，但你看張柏芝溫溫柔柔、沒見過皮膚黑的人的樣子，你真捨不得和她計較。吉克雋逸不但沒計較，反而將外貌協會進行到底，「好好看」誇個不停。

按圖即睇張柏芝出場時的表演︰

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雖然唱得不行、跳得也不好，但現場的姐姐們還是紛紛為美人折腰——又要除了那英。張柏芝被感動得流淚，感謝天感謝地感謝姐姐們給她投票，那英走上去：「你別哭，我沒有投你。」她也不驚訝，「所以我沒有感謝你啊。」真的好想看張柏芝和那英分到一個組啊！

3. 當「我要贏」變成「我要紅」 不再放飛自我的《浪姐2》

雖然那英和張柏芝很努力地在搞笑，但《浪姐2》的開頭，還是少了幾分味道。遙想《浪姐1》意外開局，寧靜貢獻了「為什麼來？我貪玩啊」、「那我這幾十年白乾了唄」的段子，鄭希怡甩出「到了這個年紀還要被一些不知道是什麼的人點評」的金句；黃聖依撒嬌要喝牛奶，還一定要送到手邊上；大家以為張雨綺會是個刺頭，結果她倒好，走了甜美風，唱起了夏天夏天悄悄過去... ...雖然不甚明顯，但足以可以看出姐姐們並不是很把這檔節目的輸贏放在心上，頗有幾分放飛自我的不羈。

遙想《浪姐1》意外開局，寧靜貢獻了「為什麼來？我貪玩啊」、「那我這幾十年白乾了唄」的段子。（《乘風破浪的姐姐》截圖）

但節目偏偏就在不經意間爆紅，但凡走到後頭的姐姐們都獲得了更好的職業機會，這也讓第二季引得眾人趨之若鶩。不是說勝負心不好，勝負心最好是放在「我要贏」上，而不是「我要紅」。當姐姐們腦子裡充滿了「我要翻紅」，反而少了幾分自然的造作。紅向來是玄學，不是隨隨便便蹭熱度、立人設、炒cp就能紅。我想這點女明星們比觀眾更明白，但總是很難看開。

節目組又繼續信心滿滿地營造了一種大女主的氛圍，要打破桎梏、要做自己、要享受人生、不要在意別人的看法......但口號都是說出來的，實際行動嘛倒是很難看到。在這一季姐姐們的高度配合下，觀眾就彷佛拿到了一篇滿分作文，寫得是那叫一個花團錦簇，但每朵花都是模糊的，失去了真我本色。

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說想看「互扯頭髮」好像顯得惡俗，但我們真正喜歡的，是姐姐們表現自己真實的喜好。如果走到演藝圈較高位置的姐姐還需要為了「討人喜歡」委屈自己，那又何苦來乘風破浪呢？面具看多了，總想看幾張真實的面孔。就像我們在看《浪姐1》之前，沒想到看上去囂張的張雨綺是傻瓜美人，寧靜嘴上厲害卻最重感情、張萌是來當老闆的、萬茜成了金瓜、李斯丹妮外表酷帥私下卻很軟......這些人設是她們自己一集集立起來的。

而到了第二季，每個人的人設在一開始就安排得明明白白，這個是女王、那個是公主、這個是中性風，那個中性風一看就是裝的…陳曉紜說：「姐姐真的比哥哥好看太多了，好養眼」。是養眼沒錯，但接下來節目好不好看、能不能複製《浪姐1》的成功，還是個未知數。

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