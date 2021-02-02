《與神同行》再推續作、湯唯夫妻檔聯手…盤點2021年26部韓國猛片

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-02-02 23:29

2021年，忠武路電影團隊們紛紛推出亮眼的陣容和作品。《緊急宣言》﹑《勝利號》以豪華班底，分別打造韓國首部空難片和太空科幻鉅作。「老男孩」朴贊郁和「生死諜變」姜帝圭，時隔多年終於帶來銀幕新作：一部「朴式」愛情片，一部歷史體育大作。湯唯、金泰勇夫婦繼《晚秋》後再度攜手，奉上AI背景的科幻愛情片。

個個都是「勞動模範」的忠武路演員們，忙碌而多產。河正宇、影帝薛耿求、暖男孔劉，以及正在服兵役的朴寶劍，今年都有多部作品面世。59歲的崔岷植，在《奇怪國家的數學家》中化身流亡的北韓老師，另一部參演、入圍戛納的《走向幸福的國家》，尚不確定上映時間。

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真實歷史、政治題材改編的電影，依舊是韓片「生猛」之作的代表。趙寅成、玄彬、河正宇領銜的三部電影，都是關於韓國外交官在國外遭遇的作品，同樣都在海外取景。薛耿求、李善均共演的《王者製造》，則有望呈現《南山的部長們》一般的政壇暗戰。

《魔女首部曲：毀壞》﹑《海盜》﹑《與神同行》等人氣口碑之作迎來續篇，部分影片主角大換血，陣容有所調整。此外，科幻、災難影片依舊是韓國類型片重鎮，斥巨資打造的《Silence》﹑《水坑》等，將呈現震撼的災難視效。而高顏值CP朴敘俊IU的《Dream》，以及《奇蹟》﹑《三姐妹》等電影，則從現實生活出發，將給予觀眾更多溫情的希望。

2021年的韓國影壇非常精彩，由李炳憲﹑全度妍等多個影帝影后坐陣的《緊急宣言》迎接宋仲基主演的科幻大製作《勝利號》▼

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