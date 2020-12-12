素媛｜性侵犯趙斗淳今出獄遭民眾圍堵　滿頭白髮戴帽坐專車回家

韓國電影《素媛》（又譯︰許願）取材自真人真事案件，2008年一名小女孩遇上了外貌猥瑣、渾身散發著酒氣的兇手趙斗淳的殘忍性侵和虐待，後來韓國方面將此案件翻拍成電影《素媛》，引起外界高度關注。《素媛》劇情主要講述一名8歲女童娜英（化名）慘被兇手趙斗淳在教會廁所性侵，令她的肛門及性器官喪失80%功能，大小腸同時流出體外，兇手趙斗淳已將今早（12日）出獄由專車護送離開。

趙斗淳一頭白髮、戴上帽子現身。（影片擷圖）

在2008年被判入獄12年的趙斗淳早有17項前科，原訂13日出獄的他，提早至12日離開監獄。首爾當地時間清晨6點42分左右辦理好手續出獄，現場有超過百名警察在場維持秩序，因有30至40位民眾特意前往首爾九老區南部監獄門前表達不滿，有人爆粗大喊：「X！賤人！出來！」，有10多位男女更躺在馬路上，想阻止趙斗淳享用專車服務乘坐官用車輛離開，返回安山。

現場有不少民眾、記者，圍着趙斗淳的專車。（影片擷圖）

由於趙斗淳的身份特殊，法務部相關人士表示：「如果讓趙斗淳乘坐公共交通工具回家的話，在過程中跟市民爆發衝突的可能性非常高，加上他的身體條件不允許，而且由保護觀察官乘坐車輛同行的先例也有很多，所以才做出了以上決定。」不過市民對於他能動用許多社會資源，法務部為他提供「特殊待遇」極為不滿，有人講到：「要是趙斗淳被掌摑，那是他的事情。為了讓他順利方便移動而提供專車的話，就是搞特殊。」

趙斗淳現身時有鞠躬，但就未有講話。（影片擷圖）

而事隔12年後，首次公開露面的趙斗淳戴上口罩及帽子現身，不過68歲的他已經滿頭白髮，跟早前媒體公開他的樣子有所不同，據知他現身時手持一個小柑，都有鞠躬行禮，有民眾叫囂、亦有記者問：「你反省了嗎？」不過趙斗淳在整個出獄過程未有講話。

+ 4 + 4 + 4

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！