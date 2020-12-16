素媛｜業主爆趙斗淳妻子借友人名租屋　靠近受害人住所少於500米

韓國電影《素媛》（又譯︰許願）取材自真人真事案件，2008年一名小女孩遇上了外貌猥瑣、渾身散發著酒氣的兇手趙斗淳的殘忍性侵和虐待，後來韓國方面將此案件翻拍成電影《素媛》，引起外界高度關注。《素媛》劇情主要講述一名8歲女童娜英（化名）慘被兇手趙斗淳在教會廁所性侵，令她的肛門及性器官喪失80%功能，大小腸同時流出體外，兇手趙斗淳已在本月12日出獄且返回住處。

趙斗淳12日出獄返回住處。（YTN新聞截圖）

由於趙斗淳出獄一事極為哄動，不少市民都有去到趙斗淳的住處附近聚集，更有網紅在趙斗淳的住處範圍直播。不過有韓媒報導，其實趙斗淳自12日出獄後，連日來都未有步出過家門。

另外有消息指出，趙斗淳的妻子似乎一直都有查探受害者娜英（化名）的狀況，在她們每次搬屋都會刻意搬到她們的附近，所以多年來兩家的距離都不會超過500米，既變態又可怕，而且趙斗淳的妻子同樣主張丈夫不會做出如此惡行，力指他是被冤枉的！

趙斗淳見到傳媒及民眾時雙手放背後，被網民轟太傲慢。（YouTube影片截圖）

其後亦有指出趙斗淳的妻子於11月中拜託熟人幫忙，以他人名義租下一個兩房的單位，但後來業主知道真正的租客是趙斗淳一家後，立即拒絕他們入住，要求他們搬走，不過趙斗淳的妻子堅拒離開，指自己一家已冇其他地方可以去。

《素媛》以2008年12月於韓國安山市檀園區趙斗淳對8歲小學女生以殘忍手段實施性暴力，並造成其終身殘疾的故事真實改編。（劇照）

現時得知趙斗淳將於12日上午6時出獄，目前對他的限制為：佩戴電子腳拷、一對一24小時全面監視、禁止晚間外出（由晚上9時直到翌日早上6時為止）、禁止飲酒、禁止出入學校等教育設施等。

5項禁制令：

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