殺人回憶｜「模仿犯」尹某坐20年冤獄　終判無罪有望獲賠千萬港元

韓國經典電影《殺人回憶》由名導奉俊昊執導，宋康昊、金相慶主演，改編自韓國華城連環殺人案，事件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，兇手前後姦殺10名13歲到69歲女性。近日有消息指出一名被屈坐足20年冤獄的「模仿犯」尹某被水原地方法院裁定無罪，終被放監。

《殺人回憶》將華城連環殺人案翻拍成電影。（電影劇照）

連環殺人案第8宗案件發生在1988年9月16日，一名13歲少女慘遭姦殺，警方發現現場遺留了尹姓男子的陰毛，就此裁定他就是犯人，1989年被判無期徒刑，後來在2009年獲假釋，尹某在2019年11月向法院申請重審。

在11月，本來只承認其餘9宗連環姦殺案的犯人李春材突破承認自己同樣是第8宗案件的兇手，直接承認「模仿犯」尹某無罪並且白白地坐了20年無辜監。

華城連環殺人案的疑兇李春在與當年的模擬圖（韓國警方）

據知在調查初期，李春材雖有向受害者道歉，但卻將犯罪原因轉嫁給一眾受害者，完全不知悔改。現時法院終還尹某清白，被水原地方法院裁定無罪，悲慘坐足20年無辜監的尹某現正獲申請國家賠償，據知有望獲得17億6,000萬韓圜（約1,173萬港元）賠償。

尹某終被水原地方法院裁定無罪。（網上圖片）