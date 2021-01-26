收視滯後報告｜兩套黃金檔劇集仍低迷　靠《陀槍師姐2021》翻身？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-01-26 01:00

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月11日至1月17日。今次報告的重點當然是《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》，上星期TVB早已公布平均直播收視15.2點（未計7天跨平台），今次再公布7天跨平台收視，依然是自2015年以來最高收視的音樂頒獎典禮。

先講劇集，《燕雲台》和《堅離地愛堅離地》依然是收視不振，前者錄得22.7點，後者是21點，雖然都比早一個星期上升了少少，但以劇集來說的確是很低了，上年全年最低的兩套劇集《錦繡南歌》和《過街英雄》分別是19.8點和20.8點，已經貼近這個水平，難道要靠《陀槍師姐2021》翻身？至於《愛•回家之開心速遞》當然繼續保持自己強勢，雖然從上星期的28.1點跌至27.7點，不過依然傲視劇群。

《堅離地愛堅離地》真係收視麻麻地。（劇照）

即睇《堅離地愛堅離地》演員終極評核：

+ 14 + 14 + 14

到了《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》，上文提到平均直播收視15.2點，7天跨平台收視是15.6點，最高20.9點，收看觀眾超過240萬，乃自2015年以來最高收視的音樂頒獎典禮。雖然是六年來最高，但其實比起上周《萬千星輝頒獎典禮2020》的31點，跌了接近一倍，原來是因為樂壇不夠劇壇歡迎嗎？

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》收視是近六年最高。（資料圖片）

即睇你看不到的頒獎禮現場，王君馨抄林家謙牌？

+ 60 + 60 + 60

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.7點，最高收視周四(14日)晚28.3點。《燕雲台》周一至五平均22.7點，最高收視周四(14日)晚23.7點。《堅離地愛堅離地》周一至五平均21.0點，最高收視周四(14日)晚22.1點。《溏心風暴之家好月圓》周一至五平均5.7點，最高收視周五(15日)晚6.6點。

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