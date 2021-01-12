收視滯後報告｜《堅離地》收視脫腳　《非凡三俠》有驚喜

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月28日至1月3日。今次報告有幾個重點，《非凡三俠》和《堅離地愛堅離地》的首次收視，還有31日的《2020最美的夜跨年晚會》，而無綫剛舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2020》亦有立即公布當晚的收視點。

《非凡三俠》是2020年的最後一部劇，六集的短劇平均收視是24.1點，排在全年的第14位。而《堅離地愛堅離地》是2021年的第一部劇集，但首播收視認真麻麻，第一集是最高的收視23.2點，四集（除夕播少一晚）以來只錄得21.2點。劇集低收，除了因為網上一早已有全集之外，也因為時裝劇放了三年時間，有很多東西也會過時，拍攝手法、劇情、演員的樣子變化等等，吸引力難免下降，今次撞不着天時地利，算不走運。

《堅離地愛堅離地》其實唔難睇，可惜。（劇照）

即睇2020年全部劇集收視：

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12月31日的倒數節目，TVB有份與內地影視平台合作的《2020最美的夜跨年晚會》，只錄得7.3點收視，但其實有原因，早前講過，節目最高峰時段，就是踏入2021年首15分鐘平均直播收視16.5點，接觸觀眾人數達124萬，為何跟7.3差那麼遠？因為這是跨凌晨的節目，做到凌晨三點多，所以拉勻平均收視便比較低。這個誇年騷，TVB是轉播的，比網上慢了一段時間，有心看的人可以早在網上看了直播。

《2020最美的夜跨年晚會》。

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.9點，最高收視周三(30日)晚28.3點。《非凡三俠》周一至五平均24.3點，最高收視周一(28日)晚26.7點，周六(2日)晚大結局23.3點，全劇平均24.1點。《堅離地愛堅離地》周一至五(周四除外)平均21.2點，最高收視周一(28日)晚23.2點。J2台12月31日大除夕2130播映電影《屍殺列車》收視5.3點。

另外，無綫剛舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2020》亦有立即公布當晚（10/1）收視，直播收視達30點，統計整個節目曾經收看的觀衆人數超過280萬，而無綫官方更指節目播出時，網絡熱門搜尋榜高踞第一位，網上直播及短視頻瀏覽人次接近480萬（截至1月11日上午9時）。

即睇詳細收視報告：

最後值得一提的是，星期日晚的《聲夢傳奇 第一次召集》收視錄得14點，比起平時的《流行經典50年》稍微下降了一點，可能氣勢未做夠，之後三月播正式播會更好。

即睇電視睇唔到嘅紅地氈：

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