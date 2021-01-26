湯怡、朱慧敏放手才能找到真愛　離開不適合的人不應害怕

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-26 21:25

雖然踏入2021年香港人仍身處疫情的陰霾之中，但娛樂圈依然喜事連連，昨日先有湯怡公布雙喜臨門，今日再有39歲朱慧敏（Queenie）嫁42歲養和心臟科專科名譽顧問醫生陳良貴。她們之前都各有一段令人印象深刻的戀情，而又同樣無疾而終，如今都找到自己的Mr. Right，最令人動容的，是她們掛在臉上的幸福笑容。

湯怡宣布同麥秋成結婚兼已經有愛情結晶（IG／yuenkaka）

朱慧敏與名醫陳良貴舉行婚禮（影片截圖）

湯怡與洪卓立拍拖11年，男方是她的初戀，兩年前他們分手，令不少人大跌眼鏡。初戀加愛情長跑，是多麼夢幻的戀愛元素，大家都認為一段關係建基於這樣的條件下，一對戀人最完美的結局，是走到最後。

湯怡同洪卓立當年分手，令不少人感到婉惜，不過現在二人的感情早已昇華。（IG／yuenkaka）

然而人生不是一個個單純的童話故事，在成長的路上，大家的眼界開始出現分歧，步伐開始不一致，有些人選擇以無限的包容調整節奏走下去，有些人卻愈行愈遠。你會發現，大家好像漸漸沒有了共同話題，他以往能把你逗笑的笑話已經變得不再好笑；在未來的計劃上，原來沒有共識，你想結婚生子他原來還沒定下來；又或是你想繼續衝刺事業，而他卻想你相夫教子。但一起走過多年，也同甘共苦過，一起締造許多難忘回憶，令人爭扎該去還是該留。

朱慧敏與前EO2成員彭懷安（Eddie）2011年起拍拖7年，差一步就成為夫妻。二人在2015年曾宣布婚訊，二人更到金行揀金，似乎幸福已在軌道上。可惜不久後Eddie被拍得跟其他女生街頭親熱，更到其香閨過夜，朱慧敏心痛表示對方並非第一次出軌，更多次玩失蹤，即使連她生日也不出現。但她仍選擇原諒，將婚期延後，二人期間分分合合，最後於2019年正式宣布不再糾纏下去。她守候這段感情多年，最後仍未能開花結果。

朱慧敏與EO2成員彭懷安（Eddie）的一段情糾纏7年，男方多次被拍到出軌，朱慧敏仍屢次原諒對方，甚至與對方到了談婚論嫁的階段，不過最後仍選擇在人生道路上分道揚鑣（彭懷安微博）

朱慧敏與湯怡其實都已在感情上與另一半盡了最大的努力去磨合，最後發現對方真的不是能共渡餘生的人，忍痛作出離別的選擇。

朱慧敏老公公開承諾永遠尊重和愛錫她，對她來說，找到一個重視自己的人，已是最大的幸福。

湯怡遇上麥秋成，以「福份」來形容對方圓滿了自己的人生。

致 麥秋成 曾經擦身而過的我倆 能夠走在一起 是緣份 現在能守在一起 是福份 謝謝你的光臨 完整美滿了我的人生 亦充滿甜蜜 色彩與歡樂 餘生 請多多指教 湯怡

我們看娛樂圈的戀情，總是很容易就代入他們的關係中，覺得拍拖拍得耐分手會很可惜，但當事人才知道自己想找尋怎樣的幸福，即使違背大眾的預期，也堅持離開一段不適合自己的感情，其實比起一般人，需要更大的勇氣。但真愛值得等待，不需要因為世人的目光，因為付出了時間，而屈就嫁人。離開不適合的人，才知道什麼人適合自己，在分手後，她們終於遇上真命天子，掛着幸福的笑容走進婚姻的殿堂。

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