【鬼故】白癡公主媽媽半夜「畀鬼砸」？睜眼驚見一男子壓在身上…

農曆七月就是俗稱的「鬼門開」！有些難以用科學解釋的靈異經驗，台灣YouTuber白癡公主就分享媽媽曾被鬼壓床的故事，毛骨悚然的經歷，嚇壞一大票網友。

半夜全身動不了！白癡公主媽媽睜開眼驚見一男子壓在身上…（點圖放大▼▼▼）

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白癡公主表示媽媽在中學畢業後，就北漂到台北唸書，和阿姨、舅舅住在板橋的一棟屋子裡，但她媽媽卻在晚上經常聽到走廊有人在走動的吵雜聲，原本以為是睡在對面房間的阿姨，但詢問後阿姨卻其實一直待在房間裡讀書。

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白癡公主媽媽更在半夜睡覺時被鬼壓床，睜開眼發現是被一名男子壓在身上，而當時同住的阿姨、舅舅也常在半夜聽到走廊、廚房有聲音，詢問過後才知道當來屋子一開始沒有祭拜地基主，後來在拜完地基主後，詭異的狀況才一一消失。

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而白癡公主分享完媽媽的恐怖經歷後，引起網友熱議，「之所以拜完地基主就沒事是因為地基主有能量能對付那個無形的」、「半夜莫名聽到有人在說話（還以為自己幻聽)後來就被壓了，心跳超快，明顯有窒息的感覺，超可怕」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】