49歲馬浚偉凍齡有術　每朝吃糙米養胃粥改善氣色

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-27 18:00

馬浚偉今年49歲，入行27年，保養得宜的他與剛出道時樣貌相差不遠，他指自小母親就經常煲湯水給他飲用，以及留下不少食療剪報，令他決心研究中國醫術，所以修讀相關課程。他接受《香港01》訪問，分享不少中醫調理身體的養生心得。

馬浚偉正在修讀中醫課程，對食療甚有心得（IG／ma_chun_wai）

馬浚偉出道多年，樣貌沒有太大改變（馬浚偉微博）

馬浚偉指早前曾經有一段時間的飲食習慣很差，喜歡飲汽水和食雪糕，由於做開運動，所以沒有發胖，但就總覺得身體開始不太舒服，他去看中醫，對方指他的脾胃很濕而且充滿寒氣，他因此戒掉不良的飲食習慣，而且聽從中醫意見，每朝食糙米粥，健脾養胃，臉色也改善了不少！

糙米養胃粥製法非常簡單，以糙米煲粥，煮好粥之後，加一點薑絲、陳皮絲、一些豆豉（約十粒八粒）再煮一會。馬浚偉說：「陳皮益脾，豆豉養胃，薑驅寒，對腸胃不適的人很有益。」如果想增加一點蛋白質，就添一點蝦乾仔，櫻花蝦乾或白飯魚乾。

不過胃潰瘍或容易反酸、燒心的胃食管反流病患者，以及糖尿病人慎吃粥。

馬浚偉表示這個養胃粥健脾補胃，食用後氣色有所提升（陳順禎攝）

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