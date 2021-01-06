專訪｜馬浚偉涉足教育　反對發明星夢：出一個小生背後有幾多人捱

「大家成日都講贏，點解唔畀後生仔試吓輸呢？佢輸唔起人生會好難行。」在這個標榜「贏在起跑線」的世代，近年涉足教育事業的馬浚偉，卻對此有另一番見解，他認為人在現實中面對的失敗多於成功，應該趁早讓年輕人明白失敗並不要緊，他說：「失敗中必有得著，但大家都不願意去了解當中的得著。」

攝影：陳順禎

馬浚偉認為現實中失敗多於成功，應該要讓孩子知道失敗並不可恥，反而是一次學習的機會。（陳順禎攝）

馬浚偉：好成績不代表一生一帆風順

馬浚偉與家人於2013年開辦補習學校iStudy，但他不希望學生生命中只有成績，他總是跟補習學校的老師說：「補習還補習，不要用高壓模式去教書」，成績很重要，但絕對不代表一切，「唔好令學生以為成績就是他的一生，成績只是他的一部份，千萬不要以為考到好成績，他的一生就一帆風順，達不到亦不代表人生完結，盡了力已經很好。」

馬浚偉近日成立藝術學校I.D.E.A.Q，邀請了羅乃萱擔任教育顧問，羅冠蘭任藝術顧問，通過歌唱、戲劇、溝通以及舞蹈訓練啟啟發他們的創意，「體驗人生另一個層面的快樂。」

馬浚偉認為成績只是人生的一部份，成績不好亦不代表人生完結。（陳順禎攝）

讓學生體驗挫敗 學習同理心

除了啟發學生的創意，馬浚偉特別在課程中加插加入難度，讓學生體驗挫敗感，增強他們面對逆境的能力，「當一個人面對失敗時，只係專注沉醉於失敗中的失落、無助、無用的情緒，而別人總係安慰『唔緊要啦，下次再來過啦』，其實咁樣無冇安慰到一個人。」

他認為真正的安慰，是跟經歷挫敗的人分析當中的得著，「例如叫學生扮演殘疾人士，綁住一隻手同一隻腳，讓他們知道原來得返一隻手做到嘅嘢比預期中多，原來當只剩下一隻手或一隻腳，會更好珍惜擁有雙手雙腳的時候。」他希望學員透過演戲代入角色，從中更了解傷患者的感受，從而學習同理心。

馬浚偉希望透過學習藝術，令學生有不同的人生體驗，包括學習同理心。（陳順禎攝）

反對發明星夢 「出一個小生，背後有幾多人捱？」

開設藝術學校，並不是想讓學生發「明星夢」，馬浚偉認為發明星夢很浪費金錢和時間，亦反對學員為發明星夢而來，「有幾多個真係想做到明星？我自己在娛樂圈打滾28年，一戰功成萬骨枯，出一個小生，背後有幾多人捱？做成世都冇人識。」他不希望年輕人浪費時間，但至少了解過自己有沒有能力和興趣入行。

馬浚偉認為找出個人興趣和特質最為最要，「幫佢哋搵到佢哋最想同最強」，雖然不希望學員為發明星夢而來，但他亦會為有才華的學員鋪路，藝術學校將與邵氏合作，讓他們得到更多演藝機會，更能優先參與他的演藝作品，同時他亦積極與院校合作，讓學員能銜接更高學府的課程。另外馬浚偉亦成立了一間非牟利機構「主創藝術坊（CommunityArt）」，將與I.D.E.A.Q合作，揀選部份課程免費提供基層的孩子參與。

馬浚偉不想學生為發明星夢而來，但他會為有潛質的學生鋪路。（陳順禎攝）

報讀大學課程 同時網上自學汲取不同知識

近年馬浚偉的生活可以用馬不停蹄來形容，先後完成多部自編自導的舞台劇作品，電影處女作，同一時間豪花百萬化身「空中飛人」香港、北京兩邊飛，就讀為期兩年的北京大學的行政人員工商管理碩士課程，去年才剛畢業不久，他又馬上再報讀香港浸會大學中醫藥學院，為期兩年的中醫學基礎課程。

在別人眼中，單是學業已難以招架，他還同一時間開辦一間新的藝術學校，問他為什麼要把自己搞得這樣忙碌，他從容地說：「我成日都覺得自己好得閒！」馬浚偉分享他的時間表，「7點起身，晚上11、12點瞓覺，除非要拍戲」，早上起來他先吃早餐，然後8點鐘就開始自學，上YouTube找不同的課程來看，「我學緊兒童心理學、皇帝內經、學英文，網上好多免費教材任睇」，除了大學課程之外，他還另外上網自學，「每個人的時間都一樣，看你用得啱唔啱，找出重點就能快速解決問題，不要在周邊打轉，我做事不拖延，可以即刻做的事不要等。」

馬浚偉既是CEO，亦是一名學生，每天學習不同的知識。（陳順禎攝）

馬浚偉中五會考只有四科合格，他今天身體力行，告訴大家起跑線不代表一切，「我會考不合格，但不代表我後天做不到，我後天可以進修，學歷不夠，咪用努力搭救。」生命是一趟長跑，講求耐力，贏在起跑線，不代表能贏到最後，輸在起跑線，也不代表完全沒有翻身的機會，一刻的失敗，只是人生的一個小小經歷，不放棄繼續走下去，會有更多不同的風景。

馬浚偉的人生也不是一帆風順，但憑藉後天的努力，讓原本會考不合格的他，取得國內最高學府北京大學的碩士學歷，圓了導演夢，又同時開辦教育藝術學校，從他身上看到，其實生命還有太多可能性。

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