陀槍師姐│關詠荷住1.3億嘉慧園從不追求名牌　15歲女兒成高材生

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-27 20:45

TVB新劇《陀槍師姐2021》近日熱播，《陀槍師姐》系列的靈魂人物「娥姐」關詠荷是不少人的共同回憶，劇集亦為她帶來事業高峰。然而她自從2006年為張家輝誕下女兒張童(Brittany)後，便大量減產，只是偶爾回歸TVB拍劇過下戲癮。

「娥姐」關詠荷是《陀槍師姐》的靈魂人物（劇照）

關詠荷雖然比張家輝成名更早，當年是亞視一姐，1993年過檔無綫，於1997年憑《苗翠花》成首屆《萬千星輝頒獎典禮》視后，部部劇集都擔正做女一，風頭一時無兩。

之後到老公張家輝發力，兩度獲得金像獎影帝殊榮，他的名字就是票房保證，吸金力超強。一家從西貢村屋搬入貝沙灣，之後再搬入半山老牌豪宅嘉慧園，價值1.3億三千多呎單位，與前特首董建華、仙姐白雪仙做鄰居，愈住愈富貴。

關詠荷退下幕前，做張家輝背後的女人。(vcg.com)

半山老牌豪宅嘉慧園（資料圖片）

雖然家中有傭人有司機，做少奶奶唔使憂，但有錢不代表要揮霍，關詠荷的生活非常樸素貼地，全心全意為家庭付出！

打扮樸素，不追求名牌

不時少奶級女星都愛用名牌手袋加名牌加身，而關詠荷雖然淡出幕前，亦經常被影到與女兒行街，每次見她的衣着都非常樸素，不時背一個沒有牌子又簡約的背包。即使平日與老公張家輝結伴出席活動，都未見她有用任何名牌手袋。

關詠荷每次陪伴張家輝出席公開活動都不需名牌袋加身，她本身就充滿光芒 (VCG)

女兒Brittany今年已經15歲，這個年紀的少女一般都開始追求外在，不過在媽媽的身教之下，她亦同樣檢樸，曾經有記者影到她的T-shirt穿了洞也照樣着出街，非常貼地又慳家！

女兒張童（中）似足爹地媽咪，性格亦同樣檢樸(FB圖片)

放棄演藝事業 全副心機培養高材生女兒

早年有傳關詠荷是虎媽一名，為女兒Brittany報讀一年基本學費10萬起跳的一條龍國際學校，更精選7個碩士生為女兒補習。不過關詠荷否認「7大碩士生補習」傳聞，但有指Brittany資質優異，加上關詠荷全天候悉心陪讀教養，女兒確是學校中的高材生。

回顧關詠荷過去的經典作品，以及年輕時的清純美貌，點擊圖片：

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