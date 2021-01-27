前空姐爆巨星梅艷芳的好人好事︰佢就算唔係同你太熟都會睇住你

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-01-27 23:45

一名前國泰空姐「阿Sa」轉型做Youtuber，開設頻道「Smart Travel」大受歡迎，她不時在Channel拍片分享娛圈的秘聞和趣事等。這次她大爆娛圈中一些巨星的好人好事。

黎明出名有善心。（資料圖片）

阿Sa講到圈內人都知道黎明對朋友、跟他共事的人很好。他曾經有一位男助手突然有癌病，他二話不說就過了百萬給他醫病，不過很可惜，最後也醫治不好。另外，她講到黎明在識於微時的中學同學兼助手「子泉」結婚時，贈了一間豪宅給他。黎明又在契媽患癌症時，為她奔波勞碌，非常有心。所以黎明很受朋友歡迎，人緣很好。

梅姐的義氣和豪爽為人所共知。（視覺中國）

阿Sa又談到已故樂壇天后梅艷芳（梅姐）的往事，阿Sa在多年前跟一班無綫的Dancers到餐廳「飲嘢」，好說︰「跟住我見到梅艷芳離開，喺嗰度飲完嘢就走，我個dancer friend同佢打完招呼之後呢，咁我哋飲完嘢諗住去埋單，原來梅姐一早幫我哋埋咗張單啦喎，嗰啲dancers就話『其實梅姐係咁㗎，佢就算唔係同你太熟嘅話，佢都會睇住你㗎』。」

Do姐為人有要求但不麻煩。（資料圖片）

之後講到鄭裕玲（Do姐），阿Sa表示有朋友開店，其中一位客人是Do姐，阿Sa指她並不是很多言，但行出來有一種女強人的感覺，她說︰「聽我朋友講，佢一啲都唔麻煩，佢有要求，佢會好鮮明咁話畀你聽佢有啲咩要求，但係佢從來都唔會難為啲幫佢做嘢嘅人，所以咁多年嚟，佢喺娛樂圈屹立不倒，都係有佢成功嘅原因。」

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