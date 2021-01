陳凱琳孖姊妹影寫真撞樣引關注　打低少婦聯盟成Grace最美閨密？

撰文: 李婉文 最後更新日期: 2021-01-27 01:49

陳凱琳(Grace)繼早前跟弟弟Derek拍攝YouTube片後,又有搞作。她在IG貼出跟好友的寫真照,照片中的二人一個穿黑、一個穿白,加上一頭長髮飄飄和靚樣,非常有女人味。

Grace貼了一輯新相,跟好朋友陳雅麗(Allie)合照,兩位靚女五官標致,非常吸引。而Allie穿着一套黑色套裝,輕露纖腰,上衣也頗低胸,比起Grace的背心連衣裙性感得多,不過就各有美態。Grace發文講到時下女性的角色,希望大家都找到自己的獨特之處和美麗。唯美的寫真極速吸引網民點讚,且有大量人留言指她們似是兩姊妹,表示︰「似樣喎」、「你哋好似孖生姊妹」事關二人同樣眼大大,兼身高體型也差不多,連鄧卓殷(Amber)也表示︰「you two have a similar look.(你哋好似!)」Grace回應︰「people always say we look like sisters!(啲人都話我哋好似兩姊妹。)」

其實之前Grace也有貼過跟Allie的寫真,大講二人之間的友誼。不少粉絲開始關注到Allie,大家可能對她認識不多,其實她早在2012年就有拍電影。現年33歲的她,在香港樹仁大學畢業,大學開始就兼職做模特兒。2011年大學畢業的她又隻身前往北京電影學院進修表演,之後正式踏入演藝圈發展。她本身普通話說得一般,由最初聽不懂,到現在已經說得非常流利。2014年,她曾參與由鄔立朋和金泰希主演的劇集《書聖王羲之》,不過至今也未有播出。她的發展平平,曾面試西片《變形金剛4》,最終也被淘汰。直到3年前,在電影《西遊記‧女兒國》中可以跟郭富城、梁詠琪、趙麗穎等巨星同場。

港女隻身到內地發展,所有事由零開始,又未有收入,生活要「慳得就慳」,她曾接受《香港01》訪問時講過︰「所以我都好佩服自己當年的決心,呢刻再問我會唔會去,我都未必敢再揀了。」到近年她有參演電影《小Q》等。除了跟Grace同姊妹外,Allie原來也跟陳嘉寶(Anjaylia)識於微時,更有在Anjaylia結婚時擔任姊妹團一員,當時已被網民進行人肉搜尋。有着一個靚樣的Allie,如今再次引起網民注意,相信只是欠一個機會。

