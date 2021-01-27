陀槍師姐2021｜趙永洪隔兩年終回巢　戀「內地小楊冪」成焦點

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-01-27 21:15

《陀槍師姐2021》第三集迎來了幾個新人物，在懸案特別調查組的成員，包括林穎彤（飾方小喬）、黃建東（飾李志隆）、張彥博（飾馬啟凡）和趙永洪（飾鐘一典），而趙永洪更是事隔兩年再回巢拍劇。

好耐冇見趙永洪了。（劇照）

趙永洪由《同事三分親》開始嶄露頭角，其後有《畢打自己人》、《天天天晴》、《誰家灶頭無煙火》及《愛．回家》，全部也是處境劇，在2009年的台慶頒獎禮，趙永洪憑處境劇《畢打自己人》獲得飛躍進步男藝員最後五強，獲得頒獎禮入場券跟攞獎卻是兩碼子事，趙永洪輸給當時孭着《碧血鹽梟》及《巾幗梟雄》兩齣劇集的敖嘉年，可謂非戰之罪。趙永洪表示：「拍處境劇都係好事，日拍夜拍咪多咗練習機會囉，但唔好嘅係無時間接拍其他劇，依家再入番劇組，當重新開始過。當時攞唔到獎，係有少少失望，繼續等機會囉。有時拍出來自己覺得好，出街未必真係好，到覺得出街時唔錯，觀眾又未必鍾意，角色受歡迎好多時要講天時、地利、人和，而且嗰年係排骨仔(敖嘉年)贏咗，觀眾始終覺得drama係好啲。」

07年將趙永洪獲曾勵珍安排入《同事三分親》，但有傳他在拍《愛．回家》時，因得罪幕後工作人員被高層鬧爆繼而出 局。（劇照）

憑着2017年《降魔的》「些粉」的角色，趙永洪人氣再急升，但一年之後他卻選擇離巢，前往蕭定一公司HMV闖一闖，他說一切都是想自己可以獲得更好的成績，加上本身十分之喜愛電影，覺得現在這個時間是剛剛好。以往他給人最大的印象，一定是在處境劇裡面飾演的「Marco」，在《降魔的》推出後，大家開始轉口叫他做「些粉」。他曾說：「喺TVB裡面，我覺得……其實公司都有俾機會我嘅，好似以前《畢打自己人》、《同事三分親》到而家《降魔的》咁樣，只不過我想希望拎到更好嘅成績，出嚟闖一闖，我好鍾意電影㗎。同埋而家電影市場又好咗，出埋多咗好多網絡電影，國內又多咗好多網絡電影同網劇。而家我出面開咗幾套電影，自己信心大咗，應該搞得掂嘅！」

趙永洪在《降魔的》的角色，性格貪玩爛嫖，令人觀眾印象深刻。（Instagram圖片）

在外闖的兩年時間，卻不幸遇上疫情，電影界肅條，趙永洪又再回來TVB，加入《陀槍師姐2021》劇組。事業上再度向上，趙永洪在感情上也不寂寞，前年被爆出與有「內地小楊冪」之稱的郭鑫蕊撻着，他更大讚女友人品好，夠清純，更指是一見鐘情！有傳郭鑫蕊現年28歲，與41歲的趙永洪相差13年，夠轟動！

「內地小楊冪」郭鑫蕊。（微博＠郭鑫蕊）

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