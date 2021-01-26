陀槍師姐2021｜「HANG基」關曜儁曾被TVB嫌肥　決心改變成大隻仔

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-01-26 21:40

《陀槍師姐2021》播到第二集，劇情一如演員們早前所說，走向搞笑，跟頭四輯有很大的不同，並不是壞事，至於劇情好不好看，暫時還未可以下定論，但未看到特別的地方。劇情未有看頭，不如先看看演員，除了幾位主角之外，第一集已經有不少客串星，而配角方面也選得不錯，例如飾演羅子溢兄弟的關曜儁。

關曜儁大家應該不認識這個名字，他的原名是關梓陽，上年改了藝名關曜儁，現時27歲，是TVB的親生仔約藝人。

關曜儁飾演的「HANG基」幾搶鏡。（劇照）

關曜儁在2015從訓練班畢業入行，其實他當年考過三次訓練班才能入到TVB，而第一次肥佬，就是因為評判認為他太肥，亦令到關梓陽的起心肝去做GYM，慢慢做更成為了健身教練。他曾接受《香港01》訪問時說：「我2017年7月開始決定參加比賽，當時我係62.5 kg，增磅增到75kg（總共27.5磅），之後出賽嘅時候係66KG。」在在「PCA PRO及香港健美及運動體適能錦標賽2018」中，郭子豪奪得「1st華南地區男子運動模特」冠軍，而關曜儁則在「男子運動模特：泳裝S組」中奪得亞軍。

你睇吓佢，真係操得好大隻！

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Keep fit除了好看、強身之看，原來也有另一種得著，他指：「喺公司裡面所有化妝、梳頭見到我都係食緊嘢，因為我無人贊助，所以我每次都係自己煮飯，日日都拎住勁大個飯袋，有六盒飯。例如我嗰日外境，只要啲飯唔臭我都照食，無微波爐就無辦法喇，凍食都要，因為要完成自己嘅食量。呢個過程都幾艱辛，但係就係因為咁樣令到公司好多人都知道關曜儁呢個人，知道我係不斷食，日日拎住個飯，呢個係我呢個比賽額外得到嘅嘢。」

當年嘅肥仔相，都唔算真係好肥。（受訪者提供）

為了參加健美比賽，他進行地獄式特訓，用了七個月的時間，把自己增了30磅，再由一個月減了10磅，他說：「一日要操兩課，仲要食六餐，由六點起身食到九點，一日食足3500卡路里，拍緊嘢都要偷偷地食，一塊魚扒一執雞扒兩碗飯。」地獄訓練就是為了令人對他有新的印象，好有誠意。

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