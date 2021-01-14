上陽賦｜惠英紅演奸妃無得頂　趙雅芝戲份多被嫌太似「白娘子」

內地女星章子怡主演的首部電視劇《上陽賦》近日首播，隨即獲得不少人力捧，而劇中亦邀請了多位實力派演員演出，其中影后惠英紅的演技就令不少觀眾拍案叫絕，相反趙雅芝的演技就遭到不少吐嘈，一直讓觀眾覺得有白娘子的影子，讓人覺得甚是出戲。

《上陽賦》開播掀起追捧。（《上陽賦》微博圖片）

惠英紅不愧是影后級人馬，即使只是配角到第六集就死去，但短短的5分鐘對手戲，就已經令觀眾印象深刻。在劇中飾演謝貴妃的她，因為被皇后一家陷害而打入牢獄，就在臨死之前皇后與她一見，在談判的過程中展現人物的無奈感演得淋漓盡致，情感表達豐富，令不少觀眾動容。

惠英紅的演技令不少人大讚啊！（《上陽賦》微博圖片）

被眾人視為奸妃的惠英紅，在牢獄中安靜地坐着，舉手投足展現女子的無力感，眼神一直處於哀傷的狀態，盡現謝貴妃的無奈感。當皇后暗示她如果可以一死以救全家人時，她當時眼睛已經充滿淚水在打轉，在沒有流下來的時候，表達出人物正在思考「死」這回事。但隨後她似乎心意已決，就流下眼淚大家已經明白她的做法，非常能大家入戲。所以只憑一雙眼睛就能層次分明演戲，大家印象非常深刻，更依依不捨她如此快死去，還盼望她能夠同皇后鬥下去。

眼睛非常有戲啊！（影片截圖）

相反趙雅芝的戲份則比較多，但她的演技就令不少觀眾覺得出戲。在劇中作為章子怡母親的她，在許多場合中的表達沒有層次分明，被網友指出人物情感不到位，總感覺她只是講對白而已。另外，網友亦發現她演戲時只有一種情緒表達就是不停搖頭晃腦和皺起眉頭，幾乎沒有任何改變。

趙雅芝的演技遭到吐嘈。（影片截圖）

就好似有一場她同惠英紅的對手戲，明明二人決定要做一件大事情，但她只一直表現出點頭皺眉的情緒，沒有高潮起伏的位置，少了一些緊張感。反而惠英紅情緒變化豐富，這一場戲獲網友留言表示完全秒殺趙雅芝。

不少網友覺得她有白娘子的影片。（影片截圖﹑網上圖片）

再者面對女兒大婚之日同出走時的戲份，在趙雅芝臉上完全看不出身為一位母親對女兒依依不捨的感覺，表現得非常平淡，所以不少網友覺得在她身上似乎又看到了白娘子的身影，一直揮之不去令人感到出戲。或許《白娘子傳奇》實在太深入民心了，難免大家有這種感覺，無論如何都好演技的好壞都是見仁見智而已。