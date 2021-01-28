內地演員工會劃分明星級別　秦嵐、華晨宇竟然係二線

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-28 07:00

眾所周知娛樂圈是一個好現實同殘酷的世界，在圈中明星們早已被劃分為不同等級的地位，一線﹑二線﹑三線到十八線都有，往往是根據市場價值上的影響力而評定。近日，內地演員工會就公開了2021年最新明星等級榜，沒想到陳曉﹑古力娜扎等人只是屬於二線，反而香港人熟悉的葉璇亦進佔二線亦有點令人意外。而陳飛宇﹑宋威龍更跌至三線位置，令不少網友相當吒異。

演員工會公布明星們級別地位。（黃曉明微博圖片﹑迪麗熱巴微博圖片﹑楊冪微博圖片）

根據演員工會的名單上而見，一線男星有47位包括大家熟悉的陳坤﹑胡歌﹑黃曉明﹑王一博﹑肖戰﹑吳亦凡等人，他們無論在知名度﹑吸金力﹑人氣上都好高，被劃分為一線相當合理。但在名單上卻見陳赫﹑鄭愷就令不少網友吃驚，事關他們稱不上是流量男星，在影視圈上亦只是出演配角居多，亦沒有較突出的代表作，即使有的話大家亦只記得他們共同主持的綜藝節目《奔跑吧》系列而已，在綜合成績上絕對稱不上是一線。所以網友們認為在沒有列出標準情況下如此劃分，根本就是不可信完全不真實。

陳赫同鄭愷被劃分一線，令不少網友好意外。（陳赫微博圖片﹑鄭愷微博圖片）

而二線男星的名單上亦存在好多爭議，最令網友竟怪是現年22歲的蔡徐坤竟然只屬二線地位。在明星市場價值上，其實蔡徐坤的影響力非常大，專注歌唱事業發展的他所推出的歌曲都大受歡迎，傳唱度非常高，特別是《情人》一曲更是各大選秀節目熱門挑選的比賽歌曲。另外，他在2019年﹑20202年連續登上「福布斯中國名人榜」可想而知吸金力多麼厲害。

蔡徐坤排在二線，令不少網友不滿。（蔡徐坤微博圖片）

除此之外，不時登熱搜榜的他單在去年已經登榜有152次，在20位中排在第15名。而人氣女星Angelababy（楊穎）﹑迪麗熱巴﹑陳偉霆更榜上無名，可想而知他獲排二線位置，實屬令許多網友不服。還有陳曉﹑竇驍﹑黃景瑜﹑華晨宇這一些人氣男星亦只是屬二線，亦令大家感到意外。事關他們在影視圈﹑音樂圈相當有影響力，微博均超過千萬粉絲追蹤，難以想像他們不是一線地位。

竇驍﹑華晨宇擁有高人氣，亦只是屬二線地位。（竇驍微博圖片﹑華晨宇微博圖片）

在一線女明星中只有28位上榜，包括Angelababy（楊穎）﹑楊冪﹑李冰冰﹑迪麗熱巴﹑章子怡﹑周冬雨﹑趙麗穎等，她們絕對稱得上是一線，因為在影視作品上她們全是女主角級別，而且亦有代表作在各大頒獎禮上受到大家的肯定。即使有一些人在演技上沒有被肯定，但始終人氣高一舉一動都是熱搜焦點，足以配上一線位置。

一線女星只有28位。（趙麗穎微博圖片﹑楊穎微博圖片﹑迪麗熱巴微博圖片）

一線女明星只有28位似乎不合理，因為被劃分在二線位置的女明星當中，有多位其實是夠資格登上一線位置的。就好似現年40歲的葉璇，她一早就成名並且其代表作有好多，包括《再生緣》﹑《西廂奇緣》﹑《天下第一》等。另外，微博有1092萬人追蹤的她吸金力亦非常強勁，曾在直播帶貨銷售額月破超過4600萬人民幣，非常高。綜合她的人氣﹑吸金力﹑影視圈地位，根本就是位居一線女星地位。

葉璇被劃分為二線。（葉璇微博圖片）

另外，還有古力娜扎﹑秦嵐﹑白百何﹑高圓圓等人亦被劃分是二線，相當令人意外。但終究這一份名單沒有詳細列明怎麼用何標準去評定，所以大家都是一笑置之。

古力娜扎﹑秦嵐被劃分是二線而已。（古力娜扎微博圖片﹑秦嵐微博圖片）