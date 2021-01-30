內地網紅與陳偉霆相似度99.9%　本尊都認錯：我分不清是我還是他

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-30 14:03

由陳偉霆（William）擔任主理人，歐陽娜娜、周揚青、范丞丞、劉雨昕擔任合夥人的內地綜藝節目《潮流合夥人2》正在熱播，在其中一期節目中，William親自為顧客打造潮人造型，但沒想到這位素人安安與William樣貌超相似，連本尊都話認錯！

陳偉霆（William）在節目中親自為顧客打造潮人造型。（微博@William威廉陳偉霆）

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節目中安安直言自己想嘗試不同風格，而William就為他挑選了全套服裝，更親自幫他剪頭髮，期間范丞丞指安安在某些角度下與William十分似樣，而William亦表示認同。之後William突然發覺原來安安曾在抖音拍片後，被指與自己撞樣：「是你啊！」他更笑言連自己都搞錯：「有一天朋友發給我你什麼時候拍過這個抖音？然後我在想什麼時候拍過，結果我就跟我朋友說我忘了，但是我是拍了，但結果是他拍了一個視頻，我分不清是我還是他！」

William幫安安剪頭髮，期間范丞丞指兩人十分似樣。（影片截圖）

點擊下圖睇有幾似：

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在安安拍的抖音片中，他的表情及神態的確與William非常相似，難怪本尊都分不清！現年29歲的安安（許淳瑋）是一位內地網紅，他曾拍片表示自己是William的粉絲，笑起來與William尤其似樣。不少網民看完節目後紛紛到安安的微博留言：「兩個陳偉霆出現在《潮流合夥人》」、「我就說愈看愈像」、「太像了吧」、「你是汕頭陳偉霆吧」！