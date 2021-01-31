【潮流合夥人2】陳偉霆大談拍拖三大重點　勸周揚青不要戀愛腦

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-31 09:00

周揚青自從與羅志祥分手之後，事業風生水起，在真人騷《潮流合夥人2》中圈粉無數，尤其同主理人陳偉霆對潮流的見解非常有默契，各方面工作也打理得井井有條，性格相當討喜。

周揚青憑藉真實爽朗的性格圈粉無數。（微博@潮流合夥人）

最新一集中，周揚青同陳偉霆聊起愛情觀，引起不少網友熱議。陳偉霆認為，兩個人在一起，最重要是保持新鮮感，「有時候緊，有時候鬆」，每日找一些新鮮的事情做；其次，要給彼此留有空間，「有時候可以很親近，但有時候要給空間自己，也有給空間另一半。一旦分手的時候，不會這麼傷心」；再者要提升自我價值，「有自己的目標，自己的事業，分手的時候就不會覺得自己什麼都沒有，那對於男人來說，是吸引的。」

點擊下圖睇陳偉霆詳述拍拖三重點：

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這一番說話，令周揚青陷入沉思，她坦言：「如果我談戀愛，我就會把我的心全部都敞開」，結果即刻被陳偉霆糾正「不可以！」他表示，戀愛過程中，不可以為對方傾出所有：「你可以百分之百愛對方，但是你的行為不能超過五十，要保留多於六十給自己，如果你愛自己的話，他會更愛你，因為你懂得愛自己。」他解釋道，第一，有些男人不喜歡付太大責任，一開始為什麼要100%？第二，不珍惜自己，憑什麼讓對方珍惜你？更同周揚青講：「譬如說你，永遠都是你去找他不行，他也得要來找你。」

周揚青透露，異地戀時自己總會一直想見對方，會問對方有無時間，去找他。（視頻截圖）

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網友們看了後，紛紛予以贊同：「學到了！陳偉霆真的很會站在女生角度思考」、「一定要更愛自己，不要戀愛腦」、「感覺陳偉霆原來愛得過度投入才會有這種感悟」，更有網友笑言：「陳老師好溫柔，可以和你談戀愛嗎」，同時也有網友痛惜周揚青：「這段周主動提了很多問，不涉及到稱呼肯定也會想到羅（志祥）」等等。