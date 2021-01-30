20歲譚旻萱憑Edan呂爵安MV爆紅　港版朴敏英純靠靚樣勁吸過萬粉絲

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-30 23:32

現年20歲的譚旻萱（Mandy）近日出演MIRROR成員Edan（呂爵安）個人單曲《E先生連環不幸事件》MV女主角後人氣急升，網民討論度高，令大眾對這個陌生而又漂亮的面孔產生好奇。其實Mandy僅入行一年，由於集典型美女元素於一身，加上外貌酷似朴敏英，已經在業界薄有名氣。 除了拍廣告，去年更擔正出演過Dear Jane《哀的美敦書》MV，而今次參演Edan的１MV後，直接令她的IG於短短兩三天內增加數千名粉絲，現時追蹤人數逾1.2萬！Mandy接受《香港01》訪問時亦談到今次拍攝是入行以來最深刻：「Locker（林家熙）同Edan嘅投入令我非常入戲，亦享受今次嘅拍攝，當中實在有太多難忘回憶！」

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Mandy憶起試鏡時，兩位男主角Edan及Locker均在場，雖然當時與二人並非相識的關係：「但係一啲都唔尷尬，試戲嘅時候亦都好自然！」《E先生連環不幸事件》MV以校園時節的愛戀為主題，無論是課室、戲院、沙灘戲份都令人心動不已，可惜我愛她、她愛他、他愛他，也許愛情就是那樣教人心痛。

談到最難忘的一幕，Mandy說絕對是夜晚唐樓天台離別前夕的那場哭戲：「我哋三個短短一日已經產生左一種Bonding（連繫）， 所以開拍之前望住佢兩個嘅身影已經好不捨，導演有向我哋提及過呢一場戲之後我哋就冇再見面，所以望住呢段關係喺我面前一點一點咁崩塌，我係非常心痛，所以無論戲內定戲外我都喊到停唔到。」

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我愛她、她愛他、他愛他，也許愛情就是那樣教人心痛，Mandy自己最難忘的一幕，她就說絕對是夜晚唐樓天台那場，離別消然降臨的戲份。（MV截圖）

《E先生連環不幸事件》釋出後迴響不俗，第二日已超越近日炙手可熱的《Pui Pui天竺鼠車車》登上YouTube熱門影片第一位，二創頻道「我睇咗啲乜嘢」更乘勢推出《強行走女版MV》，兩日已吸逾4萬觀看，Mandy作為MV女主角「被剪走」，她就表示絲毫沒有失落：「絕對唔會唔開心！我自己都同朋友喺屋企睇笑到停唔到，而且仲要P到毫無違和感好正！」

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談起當初入行經歷，Mandy就表示在中五時收到現時經理人（Style International Management）私信邀請入行，不過當時正準備考公開試而婉拒了邀請，直到畢業後再三與家人及公司溝通才決定入行；經理人更回憶起Mandy當時向爸爸拎錢畀午餐錢，直呼：「可愛到暈！」

現時Mandy已經輟學，專注幕前工作。Mandy亦隨即表示接下來都希望朝演員之路發展：「我好享受揣摩角色嘅過程、代入角色嘅感受。」又勤奮地進修裝備自己：「疫情前我啱啱開始上演戲班，但因為疫症中斷了，而家會喺屋企睇唔同嘅戲種，觀察當中嘅細節，亦希望疫情穩定後可以上返演戲班，進修演技，希望以後可以成為一個可以用演技感染觀眾嘅演員。」至於被指與韓國演員朴敏英相像，Mandy則說對方在自己心中屬神級Level：「要將自己同佢比較，實在不敢當！」