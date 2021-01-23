「馬壇蘇麗珊」莎拉爆騎師秘聞　月薪逾7位數僅靠一個動作？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-23 20:00

現年32歲的賽馬評述員莎拉（鄭嘉欣，Scarlett）因樣貌標致而成為「馬圈女神」，更有幾分像蘇麗珊，她目前在節目《膽識過人》擔任主持，以及在香港商業電台881《一馬當先》擔任直播主持。在入行前，莎拉曾當過空姐，數年前到有線電視球彩台面試，成功當上跑馬地夜馬外景主持人，始步入賽馬圈，與騎師楊明綸（Keith）有過一段情。莎拉在IG累積近3萬粉絲，近日更開設YouTube頻道擴闊事業版圖，不足一個月已逾6千訂閱，於是她密密出片，周五上載一條講解賽馬騎師生活的影片，大揭這職業背後秘聞。

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莎拉率先談起騎師長期都需要減磅生活，其實非常辛苦，並非在電視所看騎馬跑一圈幾分鐘就算：「騎師幾乎冇私人生活，因為佢哋要長期減磅，我見到嘅騎師全部都係勁瘦，仲可以瘦過藝人！」原來騎師生活甚艱苦：「冇得食嘢不單止，有啲重磅騎師跑馬前幾日更加冇得飲水，所以佢哋係，長期喺極大壓力之下處於饑餓狀態，仲要用盡全身體力去跑一場馬，例如：平衡力、點樣運用肌肉令馬匹聽話、點樣轉腳、每分每秒對騎師嚟講都係非常高壓。」

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