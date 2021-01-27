小花譚杏藍突然曬「三個月大肚相」　搣甩10磅僅需3分鐘？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-27 15:43

在YouTube擁近40萬粉絲的譚杏藍（小花／Hana）周一（25日）曬出兩張身材對比照，指自己在疫情肆虐期間發胖不少，更令不少人誤會她與拍拖多年的男友ToNick主音趙善恆有喜，小花在個人IG以「回頭是岸」點題寫道：「所有活動拍攝都取消，健身室關閉，又唔敢落街跑，開啟左全面休息狀態，每日喺電腦前面唔係剪片就係食嘢，食嘢成為左最大嘅樂趣。雖然零食甜嘢汽水一律都冇放入口，但唔知係咪我食量真係好強，我嘅身形同埋體重去咗最高峰嘅狀態，我未試過超過120磅；然後我拉開個肚皮，我真係有一刻懷疑我有咗！」

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小花表示直至第三波疫情爆發，收到一通經理人苦口婆心勸她減肥的電話，她才意識到事態嚴重：「我就開始慢慢減，用最健康嘅方法去瘦：做運動，做好飲食，再飲多啲水（我本身飲2.5公升，而家加到3公升）調教返身體，代謝，日子有功，終於回復正常。而家繼續注意飲食，每個星期搵兩三日做運動就ok，唔理個疫情係點，都要搞番好個人先可以繼續行！點都好，健康最緊要！」

點擊圖輯睇小花點樣每日只用3分鐘就減走10磅？！

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小花「大肚」照引Super Girl成員Jessica（蔡明思）留言：「我都以為有咗！」小花回覆道：「呢個應該係三個月嘅大細。」駱胤鳴說：「我仲以為係宣布懷孕！」小花說：「我有排啦。」網民回：「定真係有咗啊？」小花再三否認：「未有呢個福氣。」

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