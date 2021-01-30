梁朝偉接班人范植偉霉足10年　影帝淪落潦倒大叔去餐廳打工

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-30 20:30

現年40歲的台灣演員范植偉，在2002年以22歲之齡憑《鹹豆漿》奪第24屆法國南特影展影帝，同年又憑《來我家吧》入圍金鐘獎單元劇男主角及憑《美麗時光》入圍金馬獎最佳男主角，風頭可謂一時無倆，一度更被視為梁朝偉接班人。可是在2010年接連大爆舊愛王心凌初夜私隱，又對女模柯佳青動粗，形象跌至谷底一去不返，負面新聞不斷更令他在之後的3年都接不到工作，演藝事業幾乎停擺。近日，有台灣媒體發現范植偉在台灣某知名連鎖火鍋店當侍應，昔日冉冉升起的小鮮肉新星如今變成油頭大叔，令大眾不勝唏噓。

點擊圖輯睇范植偉這些年外貌變化！

+ 10 + 10 + 10

當年的青靜白淨小鮮肉范植偉，如今留着及肩長髮，束起長髮的他更髮線後移露出M字額，加上戴着口罩，幾乎無人能認出當年叱吒一時的演員，在火鍋店當侍應的他從帶客人入座、介紹餐單、送上餸菜、清潔執枱都十分熟練，表現專業。據悉范植偉工作的火鍋店兼職時薪為新台幣160元（港元約$40），月薪約新台幣3萬元（港元約$7,500）。范植偉去年受訪時曾表示希望有機會重返演藝圈。

同場加映：40歲陳冠希青靚白淨男神形象不再 顏值大崩壞驚變鄉村大叔？