姚樂怡驚現大眼V煞臉網紅樣　且素顏相出現崩壞情況？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-01 07:30

現年47歲的無綫（TVB）前藝員姚樂怡自從2012年與圈外老公結婚後，已鮮有參與幕前的演出，但她也有於社交網跟大家分享她的近況以及生活點滴。跟老公育有女兒Gaibe的她，不時在IG貼上家庭照，非常溫馨美滿。而她也是「七魔女」其中一員，美貌自然是獲公認了的。不過，在她近來上載的影片和照片中，外表明顯有不同。

「七魔女」成員包括姚樂怡、佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、鍾麗淇。（Instagram@shermingyiu）

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姚樂怡本身是公認靚女，在她平時無論樣貌和身材都一直保養得很好，教人看不出他的真實年齡，凍齡有術。但在她近來的上載的照片和短片中，卻驚變蛇精臉，V煞臉加勁尖下巴，加上大得不合比例的眼睛，炯炯有神，嚇壞親網民，相信是她的濾鏡太重手所致。而在另一張素顏相中，也有同樣的情況出現，驚變網紅樣。

姚樂怡Keep得好好。（Instagram@shermingyiu）

姚樂怡出道時被安排與梁雪湄、任港秀等組成「電波少女」組合。入行一年的姚樂怡接拍了第一部電影《超級整蠱霸王》，因為其驕人身材和性感演出上位，受觀眾注意。外表甜美可人的她，由1998年7月起，她在短短一年間拍了接近二十部電影，成為香港影壇的超級新星。後來同時為無綫拍劇，代表作有《十月初五的月光》中與唐文龍拍檔飾演情侶和在《陀槍師姐》中飾演二妹姐的女兒「五福」等，不過她跟無綫滿約後離開，轉行成為經理人，出任公關總監，負責照顧藝人、搞活動、找贊助、接廣告等，已淡出幕前。

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