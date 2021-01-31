首爾歌謠大賞︱TWICE定延驚喜上台領獎　久違三個月9人合體

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-31 20:19

韓國頒獎禮《第30屆首爾歌謠大賞》（Seoul Music Awards）今天（31日）舉行， IZ*ONE、ITZY、SEVENTEEN和姜丹尼爾等都有出席，場面熱鬧。講到最驚喜，可算是因心理問題休養了一段時間的TWICE定延突然現身領獎！

TWICE定延驚喜現身！（KBS）

上年10月起，TWICE定延因心理問題暫停所有活動，缺席所有年尾大型頒獎禮。可是TWICE今晚奪第一個「本賞」時，定延竟然現身舞台一同領獎。由於直至早前紅地氈都仲有8人上台，因此令粉絲相當驚喜，多賢講感言時亦特別提及今天是久違的9人合體。

按圖睇TWICE頒獎一刻：

+ 4 + 4 + 4

BTS防彈少年團V（左一）的髮型亦意外成話題。（KBS）

IZ*ONE今晚則缺一人出席。（KBS）

ITZY帶來《WANNABE》和《Not Shy》兩首歌。（KBS）

按圖睇ITZY表演：

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《第30屆首爾歌謠大賞》得獎名單（持續更新）:

本賞：TWICE、SEVENTEEN、Stray Kids、姜丹尼爾、TXT、IZ*ONE、ATEEZ、BTS防彈少年團、NU’EST、Oh My Girl、NCT 127、MONSTA X

最高音源獎：BTS防彈少年團

最高專輯獎：BTS防彈少年團

最佳表演獎：(G)I-DLE、THE BOYZ

年度發現獎：ITZY

新人獎：TREASURE、aespa、ENHYPEN

R&B嘻哈獎：Jessi

Ballad獎：燦多

OST獎：曹政奭

Trot獎：林英雄

樂團獎：LEENALCHI