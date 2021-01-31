首爾歌謠大賞︱TWICE定延驚喜上台領獎　久違三個月9人合體

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國頒獎禮《第30屆首爾歌謠大賞》（Seoul Music Awards）今天（31日）舉行， IZ*ONE、ITZY、SEVENTEEN和姜丹尼爾等都有出席，場面熱鬧。講到最驚喜，可算是因心理問題休養了一段時間的TWICE定延突然現身領獎！

TWICE定延驚喜現身！（KBS）

上年10月起，TWICE定延因心理問題暫停所有活動，缺席所有年尾大型頒獎禮。可是TWICE今晚奪第一個「本賞」時，定延竟然現身舞台一同領獎。由於直至早前紅地氈都仲有8人上台，因此令粉絲相當驚喜，多賢講感言時亦特別提及今天是久違的9人合體。

按圖睇TWICE頒獎一刻：

+4
+4
+4

BTS防彈少年團V（左一）的髮型亦意外成話題。（KBS）

IZ*ONE今晚則缺一人出席。（KBS）

ITZY帶來《WANNABE》和《Not Shy》兩首歌。（KBS）

按圖睇ITZY表演：

+12
+12
+12

《第30屆首爾歌謠大賞》得獎名單（持續更新）:

本賞：TWICE、SEVENTEEN、Stray Kids、姜丹尼爾、TXT、IZ*ONE、ATEEZ、BTS防彈少年團、NU’EST、Oh My Girl、NCT 127、MONSTA X
最高音源獎：BTS防彈少年團
最高專輯獎：BTS防彈少年團
最佳表演獎：(G)I-DLE、THE BOYZ
年度發現獎：ITZY
新人獎：TREASURE、aespa、ENHYPEN
R&B嘻哈獎：Jessi
Ballad獎：燦多
OST獎：曹政奭
Trot獎：林英雄
樂團獎：LEENALCHI

首爾歌謠大賞︱TWICE、IZ*ONE密實行紅地氈　主持秀英長裙最顯老
金唱片2021︱BTS防彈少年團4度奪大獎　GOT7「新開始」似有暗示？
金唱片2021︱TWICE子瑜企正中曬腿　GOT7不續約新聞搶鏡
金唱片2021︱IU贏BTS防彈少年團奪大獎　李敏鎬出場幾分鐘成話題
金唱片2021︱Jessi再成功以性感搶鏡　李昇基換足兩套衫行紅地氈
2020 APAN︱BTS、TWICE等全缺席勁冷清　靠金鍾國全昭旻撐場
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。