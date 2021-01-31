首爾歌謠大賞︱TWICE定延驚喜上台領獎　久違三個月9人合體

撰文：陳穎妍
最後更新日期：
韓國頒獎禮《第30屆首爾歌謠大賞》（Seoul Music Awards）今天（31日）舉行， IZ*ONE、ITZY、SEVENTEEN和姜丹尼爾等都有出席，場面熱鬧。講到最驚喜，可算是因心理問題休養了一段時間的TWICE定延突然現身領獎！
TWICE定延驚喜現身！（KBS）
上年10月起，TWICE定延因心理問題暫停所有活動，缺席所有年尾大型頒獎禮。可是TWICE今晚奪第一個「本賞」時，定延竟然現身舞台一同領獎。由於直至早前紅地氈都仲有8人上台，因此令粉絲相當驚喜，多賢講感言時亦特別提及今天是久違的9人合體。
按圖睇TWICE頒獎一刻：
+4
+4
+4
BTS防彈少年團V（左一）的髮型亦意外成話題。（KBS）
IZ*ONE今晚則缺一人出席。（KBS）
ITZY帶來《WANNABE》和《Not Shy》兩首歌。（KBS）
按圖睇ITZY表演：
+12
+12
+12
《第30屆首爾歌謠大賞》得獎名單（持續更新）:
本賞：TWICE、SEVENTEEN、Stray Kids、姜丹尼爾、TXT、IZ*ONE、ATEEZ、BTS防彈少年團、NU’EST、Oh My Girl、NCT 127、MONSTA X
最高音源獎：BTS防彈少年團
最高專輯獎：BTS防彈少年團
最佳表演獎：(G)I-DLE、THE BOYZ
年度發現獎：ITZY
新人獎：TREASURE、aespa、ENHYPEN
R&B嘻哈獎：Jessi
Ballad獎：燦多
OST獎：曹政奭
Trot獎：林英雄
樂團獎：LEENALCHI