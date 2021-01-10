金唱片2021︱BTS防彈少年團4度奪大獎　GOT7「新開始」似有暗示？

《第35屆金唱片獎》（金唱片2021）唱片部門頒獎禮今天（10日）舉行，GOT7、TWICE、SEVENTEEN和NCT 127等歌手都有出席，並由李多熙及成始璄擔任主持。昨天BTS防彈少年團失落音源部大獎，今晚當然不能錯過唱片部門大獎。

BTS防彈少年團兩天共奪4獎，成為今年大贏家。（JTBC）

今年「本賞」由10組歌手獲得，包括BTS防彈少年團、BLACKPINK、TWICE、EXO、伯賢、GOT7、SEVENTEEN、NCT、NCT 127和TXT奪得，並由BTS防彈少年團4度奪得大獎。得獎時7人表現興奮，除了預祝粉絲新年快樂外，隊長RM特別提到Suga康復歸來與得大獎一樣同樣高興。Suga則講到：「在疫情期間仍多謝大家欣喜歡我地的專輯，可是今年沒有機會通過演唱會見粉絲的機會，希望大家能一同等待見面的一天…」

按圖重溫BTS防彈少年團表演：

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GOT7講到「新年新開始」，未知有何暗示。（JTBC）

而因不續約新聞而成為焦點的GOT7，隊長JB獲獎時除了感謝粉絲支持和陪伴外，更講到2021年也會繼續努力，向粉絲帶來更多新面貌；而Jackson和Mark則分別用中英文講到「新年新開始」，未知有何暗示。而TWICE得獎時亦特別講到辛苦大家捱過2020年，來年組合也會更努力，為大家帶來更多好音樂。

Rain表演大曬胸肌！（JTBC）

TWICE和BLACKPINK成為唯一兩隊女團獲頒「本賞」。（JTBC）

按圖重溫TWICE表演：