小鮮肉升呢做名牌寵兒　非天王巨星反而更受大牌子歡迎？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-01 19:34

魏浚笙（Jeffrey）自從去年拍真人騷《調教你男友》在電視首度公開亮相之後，憑住一副天生靚仔樣再加少少異國風情的外貌而聲名大噪收穫無數女粉絲，除了繼續獲不少節目組邀請加入做班底、兼且獲傳媒爭相報道之外，模特兒出身的他亦變得更受眾多品牌的青睞成為廣告界寵兒。如果有留意開Jeffrey的Instagram，更應該不難發現Jeffrey最近多了不少贊助和與大牌子合作的機會，更有份與袁澧林齊齊為LV拍廣告，成功洗走當日的「小鮮肉」形象搖身一變成高級時裝的御用模特兒。

Jeffrey最近多了不少贊助和與大牌子合作的機會，更有份與袁澧林齊齊為LV拍廣告。（Instagram：@jeffreyngai）

Jeffrey相當受名牌公關歡迎，收到不少名牌公關禮物！（Instagram：@jeffreyngai）

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事實上，不少大牌子公關其實更加鍾情於一些名氣不算太高、但又是模特兒出身兼且具備特有氣質的藝人去幫忙宣傳自家產品，相比起要付天文數字才能「請得郁」的一線明星，他們只要參加品牌活動並於社交網站出post就已經可以吸納無數likes，似乎更加能得到高效益的宣傳效果，因此往往更加受到名牌的垂青成為名牌寵兒。

曾有「文青系女神」之稱的袁澧林，亦成為新一代名牌寵兒。（Instagram：@angela.yuen）

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