歐鎧淳被一招高難度瑜伽考起　頭部充血頸現青筋險爆血管？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-29 12:00

2020東京奧運因疫情受到影響，令歐鎧淳（Stephanie）能否四度出戰奧運成為未知之數，不過她仍然很密密勤力練水，亦透過做瑜伽、鋼管舞、無繩滑水及健身多元化的運動來操fit自己，隨時保持最佳狀態。

歐鎧淳透過多元化的運動來操fit自己，隨時保持最佳狀態。（Instagram：@stephaniehsau）

昨日（28日）Stephanie在Instagram上載自己在家中做瑜伽的照片，不過一招經典的「飛鴿式」（Flying Pigeon）卻考起了運動員出身的她，一個用兩手支撐住整個身體的動作令Stephanie的頭部充血變紅，就連頸上的青筋都凸了出來。她留言表示：「No flying pigeon, I only see flying爆血管pig！有得郁有得食有精神真係好，我就係恐龍蛋進化！」

倒立當然難不倒她。（Instagram：@stephaniehsau）

歐鎧淳挑戰「飛鴿式」的經典瑜伽招式。（Instagram：@stephaniehsau）

望落好似好辛苦。（Instagram：@stephaniehsau）

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