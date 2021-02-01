黃寅燁憑《女神降臨》IG粉絲暴升20倍　菲律賓留學青澀畢業照曝光

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-01 09:00

30歲韓國男演員黃寅燁（前譯：黃仁燁）近日於《女神降臨》中飾演第二男主角「韓書竣」一角爆紅人氣急升，由原來Instagram只有30多萬名的粉絲急速上升20多倍以上至接近650萬，成為近期最受矚目的上位新星。近日有網民爆出他當年的大學畢業照，青澀模樣令不少女觀眾大呼可愛。

黃寅燁近日於《女神降臨》中飾演第二男主角「韓書竣」一角爆紅人氣急升。（《女神降臨》劇照）

黃寅燁大學時於菲律賓著名大學Philippine Women's College of Davao（PWC）讀時裝設計，當年他畢業時留着黑色側分頭，臉上更有不少嬰兒肥，27歲才正式演藝圈出道的他罕有地首度被公開青澀舊照而份外受到關注。該校的藝術設計學生組織FADSO亦在《女神降臨》播出後發文透露，當時英文名叫Ryan的黃寅燁於2012年入學，同時亦是美術設計學生組織的成員。

黃寅燁的大學畢業照片曝光。（網上圖片）

黃寅燁原本是一名模特兒，於2018年拍網絡劇《WHY：你被另一半甩掉的真正原因》正式出道，並分別在2019年及2020年在《綠豆傳》及《重回18歲》擔任男配角，但未有收到太大關注，今年終憑《女神降臨》跑出。雖然較遲才出道，但黃寅燁憑住一張童顏和成熟演技完美演繹出既叛逆又溫暖的韓書竣而受到觀眾喜愛，成為今年的大勢演員之一。

黃寅燁是今年的大勢演員之一。（Instagram：@hi_high_hiy）

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