陳芳語怒斥內地節目零人權　全天候被CCTV監視：床邊都有Go Pro

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-31 21:12

現年26歲的台灣女歌手陳芳語（Kimberley）於八年前憑一首《愛你》爆紅而為人所知，2018年參加內地女團選秀節目《創造101》憑着紮實的唱跳實力受到不少矚目人氣再次高漲。她昨日（30日）擔任台灣YouTuber「館長」的直播嘉賓大談當年的參賽辛酸史，受到不少不公待遇兼完全沒有人權，因此她最後以第26名被淘汰不但沒有失望，而是感到超級開心，只希望想盡快回台灣。

Kimberley擔任台灣YouTuber「館長」的直播嘉賓大談當年的參賽辛酸史。（YouTube：寶寶愛館長）

陳芳語於2018年時在節目組邀請之下參加內地女團選秀節目《創造101》，卻屢次受到不公平對待。（IG@lekimberleyy）

Kimberley表示當時101個參賽者都要入住節目組提供的宿舍，而且每四個女生住一間房，但很快就發現事情並不是這麼簡單，直呼「最誇張的是完全不給你人權」：「那個時候我們房間開着24小時的camera（監視器），而且每一個床邊都有Go Pro，那我們換衣服怎麼辦？」然而節目組卻叫她們去狹窄的廁所換衣服，Kimberley覺得實在不能容納四個女生迫在廁所同時換衫，而選擇用帽子蓋上鏡頭留在房間換衣服，結果卻被節目組大罵：「他們開會的時候點我的名字，說『陳芳語你覺得自己蓋攝像頭是好玩嗎？』，我就說『你覺得少看女生的身體是好玩的嗎？』，然後就說我頂嘴，我沒有在學校欸！」

Kimberley覺得自己在節目中被剝奪人權。（YouTube：寶寶愛館長）

Kimberley曾經被批評在節目中黑面，如今終於找到原因。 (影片擷圖)

後來她透過播出見到有一名參賽者換衣服的畫面被放進節目裏，而且能清楚見到她的胸圍，怒斥節目根本沒有過濾過內容就播出街：「一個女生18歲在那邊換衣服，然後沒有辦法進廁所你還把她播出來，what's wrong with you？我覺得超級變態，那個時候我超生氣說『我就是要蓋攝像頭』，他們卻說我沒有權利在那邊說話。」

Kimberley受不了之下經常對住鏡頭說「淘汰我，拜託，讓我回家」，因此最後真的於第26名被淘汰時覺得超級開心。（微博@Kimberley Chen 陳芳語）

Kimberley亦表示自己參賽前早就已經跟節目組講過自己是素食者，當時節目組亦醒來會提供素食，然而卻在比賽期間提供兔肉給Kimberley，她最後只能在整整三日裏餓着肚子，結果因為貧血要去急症室；另外，有哮喘她表示因為在極差的居住環境下曾經於節目期間發病，但卻被拒絕拿藥，完全沒有人權可言。

Kimberley是素食者，但卻被安排在節目中食兔肉。（Instagram：@lekimberleyy）

Kimberley是一名台灣出道的澳洲籍馬來西亞華人女歌手，卻因為不是中國人而多次在節目中受到排擠，「除了我之外，還有五個來自台灣，到最後我們都被排擠，節目跟我們說『台灣地區你們就坐在那』，因為我中文不是很好，所以對那些比較敏感的詞不太懂。」不過她亦笑言因為自己是「被討厭的澳洲人」，既沒有台胞證又沒有中國的簽證，所以可以每兩個禮拜一個月就回台灣喘一口氣。

Kimberley自小於澳洲長大，直到2009年才全家移民台灣發展演藝事業。（Instagram：@lekimberleyy）

她亦透露自己覺得最無理的就是節目組要求自己在採訪中說「雖然我是在澳洲出生，但是我是中國人」的說話：「I'm not！我覺得不合理啊，我認為我是澳洲人，其實我都算是馬來西亞裔的，總之我就是離中國超遠的，真的無關！」

Kimberley坦言無辦法接受夾硬說自己是中國人。（YouTube：寶寶愛館長）

因為上述種種，令一心打算在節目唱唱歌跳跳舞Kimberley相當灰心，受不了之下經常對住鏡頭說「淘汰我，拜託，讓我回家」，因此最後真的於第26名被淘汰時覺得超級開心，回到台灣時都快要哭了。

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