陀槍師姐2021｜張嘉兒被讚「靚咗」　回顧港姐時期真係差異極大

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-02 19:15

無綫（TVB）劇集《陀槍師姐2021》主角宣萱（飾戴安娜）的身邊有麥美恩（飾古綺玲）和張嘉兒（飾翁珠迪）兩位好姊妹不時為她出主意，除了麥美恩被網民大讚演技有驚喜外，其實闊別了幕前三年的張嘉兒亦被不少人提及，讚她演得自然:，也有網民表示：「冇見咁耐，靚咗咁多！」

《陀槍師姐2021》主角宣萱（飾戴安娜）的身邊有麥美恩（飾古綺玲）和張嘉兒（飾翁珠迪）兩位好姊妹。（《陀槍師姐2021》截圖）

張嘉兒因為贏得2007年香港小姐競選冠軍而加入TVB，這位香港小姐還同時贏得過溫哥華華裔小姐的「神采飛揚獎」以及國際中華小姐競選亞軍。雖然以港姐冠軍之名加入，但她一開始的星途並不如近年港姐佳麗順利。因為自參選時，她就己經被外界封為「闊面港姐」，好不容易擊敗同屆的熱門王君馨、黃智雯、趙希洛等人成為冠軍後，卻被網民以及傳媒冠以「35年來史上最醜港姐」之名，當時就連討論區2ch內都有日本網民以「史上最差的香港小姐」標題談論，數天內過千網友留言。當選後就注定演藝路上充滿荊棘。

當選香港小姐時的張嘉兒。（《2007年香港小姐競選》截圖）

入行後她的演藝發展亦只算是平平，卸任後曾擔任2008年北京奧運的主播，不過主持經驗不足的她，表現連番甩漏經常說錯詞，例如試過將俄羅斯說成為蘇聯，水花說成火花，認錯體操場館為水立方，北島康介則叫成北島行佳等。後來2010年也開始劇集拍攝，不過作品並不多，有《女王辦公室》、《四個女仔三個BAR》、《警犬巴打》以及《愛·回家》等劇。

婚後相當幸福！（IG／＠misskayicheung）

直至2015年，張嘉兒與圈外男友金融才俊Nathan在加拿大溫哥華結婚，翌年更誕下一名寶貝女兒，此時她已經漸漸淡出幕前演出，2018年再誕下另一名寶貝女兒後，2019年才有《婚姻合伙人》這套參演作品面世。對比起以往作品，《婚姻合伙人》中的她演技已經更為精湛，更被網民大讚有發揮。

三年前播出的《婚姻合伙人》，當時張嘉兒已經是兩個囡囡的媽媽。（《婚姻合伙人》截圖）

當年她接受《香港01》訪問，還提過自己拍劇時經常思念着女兒:：「我覺得自己做得都OK嘅，但仲有好多好多進步空間。嗰陣囡囡得4個月，所以其實好難兼顧，因為我頭6個月都係全母乳，我最有印象就係成日要喺公司泵奶。同埋好掛住囡囡，望住個電話睇住個女，有時佢喊我就心諗好想快啲收工返屋企陪佢，所以嗰陣真係比較難。最記得有一場戲係高Ling餵奶，搞到我仲掛住個女，佢喺度餵奶嘅時候我又餵唔到畀自己囡囡，所以嗰陣拍劇都好掛住囡囡。（點解咁快拍返劇？）嗰陣時諗住自己應付到，因為已經過咗3個月，自己坐月又坐得好，覺得自己都好精神。」終於相隔三年，大家才又在《陀槍師姐2021》看到她的演出。

張嘉兒被讚網民「靚咗」之餘，也有人說她的演技好自然。（《陀槍師姐2021》截圖）

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