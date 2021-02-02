雞排妹尾牙遭#MeToo　疑兇直指同場一男歌手　本尊發聲明回應

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-02 15:25

台灣女神雞排妹（鄭家純）出席活動總不吝展現火辣身材，日前主持尾牙遭廠商當眾博懵性騷擾，沒想到陳沂來蹭熱度導致事件越演越烈，雞排妹不滿直接曬出主持手稿，當中包含男歌手演唱的歌單，證實確實有主持尾牙一事。

陳沂瘋狂狙擊雞排妹：

由於雞排妹早前留言提到曾被男歌手用手臂碰觸屁股，其實就是老闆的朋友，也是當晚表演來賓，不少網友研究她的手卡歌單，開始以「辦案Mode」將矛頭指向翁立友。熱衷於在Facebook發表長篇大論的陳沂立刻直指「所以在影射翁立友對雞排妹妳性騷擾嗎」，然而雞排妹通篇都沒指名道姓翁立友，僅是想出示主持證據反擊酸民，卻被陳沂和不明就裡的網友強扣帽子。

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意外捲入紛爭，翁立友所屬豪記稍早發表聲明，證實上月29日的確有接下在萬豪酒店的尾牙：「雞排妹是公眾人物，很多人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信很多人都會感到惋惜。」並提到翁立友出道以來均尊重工作，潔身自愛，從無任何緋聞發生，且公司有聘請貼身女助理在旁協助，避免出現熱情歌迷的激動行為，或是同業藝人間一些不必要的誤會發生，因此助理全程都會在旁維護與紀錄，就是要讓表演者演出平順單純，避免困擾。

男歌手翁立友被發現是雞排妹活動當晚的表演來賓之一（FB@翁立友 only you）

豪記唱片聲明稿全文：

雞排妹是公眾人物，很多人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信很多人都會感到惋惜 。1月29號萬豪酒店的演出，是一個很單純的商演尾牙宴 ，本公司的歌手，均秉持本份，表現最好的歌藝，讓在場的觀眾欣賞。而本公司當天演出的藝人，出道以來，均尊重工作，潔身自愛，從無任何緋聞發生。另外，本公司有聘請貼身女助理，任何國內外的演出，均會協助他，就是希望不要出現有熱情歌迷的激動行為，或是同業藝人間，一些不必要的誤會發生，因此，助理對於演出全程，都會在旁維護與紀錄，就是要讓表演者演出平順單純 ，避免困擾 。最後，在現今疫情嚴重之下，希望大家一切平安，感恩。

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