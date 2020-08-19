【#MeToo】Rose McGowan再爆曾被金像編劇性侵　「當年我15歲！」

現年46歲的美國女星Rose McGowan繼三年前指控前荷里活導演韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾及強姦後，她日前再度開腔，指出在韋恩斯坦前曾遭一名奧斯卡金像獎編劇性騷擾及性侵，而她當時只得15歲，她也因此短暫逃離影壇。

Rose McGowan在2017年時曾為#MeToo事件發聲。（Getty Images）

《紐約時報》在2017年報導有數十名女性聲稱遭到韋恩斯坦性騷擾及性侵的事件，繼而引發#MeToo事件。當時主角之一的Rose McGowan與其他「打破沉默者」（Silence Breakers）獲《時代》雜誌選為2017年的「年度風雲人物」。當時她在與韋恩斯坦的官司獲得勝訴後，曾寫下「女性繼續奮戰」及「為了對付仍在逍遙法外的男人，我們需要你成為盟友」等字句呼籲繼續關注#MeToo事件。

Rose McGowan在17歲出道，並在一年後獲邀參演首部電影《Encino Man》。（《Encino Man》劇照）

Rose McGowan翌年發布了回憶錄《Brave》，記載了她在20多年前與韋恩斯坦初次見面時慘遭性侵的不堪回憶外，還透露她年輕時曾流落街頭的遭遇，也因此她當時不敢舉報韋恩斯坦的行為。當時Rose McGowan在回憶錄透露她在1997年時與韋恩斯坦在辛丹斯電影節上碰面，當時後者邀請了Rose McGowan為電影《Going All the Way》試鏡。在試鏡完結後，當時韋恩斯坦原本邀請她到餐廳用膳，豈料地點最後變成他的酒店套房，而這樣Rose McGowan就遭到強姦。

Rose McGowan與其他「打破沉默者」（Silence Breakers）獲《時代》雜誌選為2017年的「年度風雲人物」。（Getty Images）

Rose McGowan除了出版回憶錄訴說韋恩斯坦的野獸行為外，還演出紀錄片《Citizen Rose》，紀錄片講述她在影壇的經歷，包括在2017年指控韋恩斯坦性侵及如何衍生#MeToo運動。

Rose McGowan貼上自己15歲時照片，並詳細講述當年被性侵的經過。（Rose McGowan Instagram 圖片）

近日Rose McGowan再爆出一則震驚全球影壇的消息，她指出在遭到韋恩斯坦性侵前，曾遭奧斯卡金像獎編劇Alexander Payne性騷擾及性侵，而當時她只有15歲。她在社交網站詳細記載事發經過：「你（編劇）讓我坐下來，並播出你為Showtime電視網所拍攝的軟調色情片。」她續指出：「至今我仍然記得你在Silverlake的住所，你非常有才華。之後你把我留在街角，當時我只有15歲。」她稱在此刻提出這事並非要「摧毀」他，只是要求對方道歉。

Rose McGowan指Alexander Payne（右）在她15歲時性侵了她。（Getty Images）

其實早在2018年，Rose McGowan曾跟記者Ronan Farrow暗示有關事件，當時記者問Rose McGowan：「你曾告訴我在韋恩斯坦之前，你曾被一位荷里活知名人士強姦。」Rose McGowan則回覆：「是的，我會在適當的時機處理此事。」之後她沒有開名談及有關事件：「他曾為強姦過我的人（韋恩斯坦）工作，並獲得奧斯卡獎。」當時他遇到Rose McGowan後，把她帶回自己的住所，並給她看色情電影。然後他與我發生了性關係。之後他把我留在Silver Lake的Tropical餐廳街角。」沒想到她今日揭露了這人的身份。

Rose McGowan的作品並非非常有名，當中最人熟悉的是《索女·喪屍·機關槍》及《玩命·飛車·殺人狂》。前者由Robert Rodriguez執導；後者則由昆頓塔倫天奴執導。（《索女·喪屍·機關槍》劇照）