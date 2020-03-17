YouTuber伍公子遭女模指控圖謀不軌　公開短訊：費事有日被metoo

香港YouTuber伍公子（原名伍文岍），近日捲入桃色糾紛，與一名少女隔空互罵，女方名叫雪兒，年約20歲，她指對方疑似對自己意圖不軌，男方極力否認兼反擊，事件在香港連登討論區內備受討論。

現年27歲YouTuber伍公子，捲入桃色糾紛。（IG圖片／loui5ng）

整理一下發生的時間表，事件起因先是雙方約食飯，討論地點時，伍公子詢問女方上他的studio，女方以「但我一個女仔嚟你到又唔係咁好」為由拒絕。伍公子事後在網上公開當日部份對話，點擊圖片：

女方隨後在IG Story上寫：「我只係想認為你，點知你就叫我上你屋企，媽咪真係講得冇錯。」伍公子馬上傳訊息給對方：「X，我唔X係想食你呀！」並表示當時只是不想出街，所以才叫對方上他的studio，女方回覆「當我誤會咗你。」之後女方為男方回應在IG發長文，表示自己超級自卑同保護意識強，並指自己只是一個普通女仔，雖然害怕被攻擊公審，但也想抒發自己的感受。之後伍公子因對方在IG的回應而觸動神經，將事件寫下來並在Facebook發表，當時未有指名道姓，但有人在留言公開女方IG。點擊圖片：

雪兒亦有上載與伍公子的對話，暗示對方的確有追求自己的意思。點擊圖片：

雪兒公開伍公子的曖昧訊息，暗示對方的確想追求自己。（連登圖片）

伍公子再在IG上反駁，指當日是對方主動提出要求探望他的愛貓，所以約她上studio非常合理，他又指當日表明在studio開會，有男有女，不明白為何對方之後又指他約她上自己屋企。點擊圖片：

網民對事件有兩極反應，有人認為女仔有危機意識，不亂上別人屋企好正常，亦有人撐伍公子，認為桃色糾紛，男方非常都是比較輸蝕。