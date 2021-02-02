46歲林志穎IG曬逾百萬新玩具　開新車日光浴勁寫意網民勁羨慕

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-02 20:44

現年46歲的台灣男星林志穎是出了名的賽車狂熱者，除了在賽車領域有不錯的成績，作為車行老闆的他更收藏了不少靚車，甚至連家中都有擺放一架F1法拉利賽車作擺設！近日他又在Instagram曬新車，在全白內裝的跑車入面享受住陽光浴，令不少網民大呼好羨慕，更吸引不少車迷留言朝聖。

林志穎向來相當愛車。（Instagram：@jimmylin）

林志穎在照片中穿着衞衣戴着太陽眼鏡開着車，並一邊享受着由車頂特大玻璃射進來的陽光，他亦心情超靚地坦言是「曬太陽的好天氣」。

林志穎的新車引起網民注意。（Instagram：@jimmylin）

最吸引眾人視線的除了是車頂的特大玻璃之外，林志穎車內的全白色座椅亦相當搶眼，與平時黑沉沉的車廂相比顯得更品味。有網民指出從來沒有見過林志穎有開過這輛車，因此推測是他的新玩具，亦有熟悉車的有網民推測這架新車是型號是Tesla的Model X，價格由百萬港元起跳。

有網民推測這架新車是型號是Tesla的Model X，價格未連稅由67萬港元起跳。（TESLA官網）

全白色的座椅比全黑貴。（TESLA官網）

點擊觀看更多林志穎和愛車們的圖片：