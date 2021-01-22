周杰倫《天台》女主角李心艾暴肥成關注　歷任J女郎誰發展最好？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-22 08:00

內地女演員李心艾，過去因擔任周杰倫自編自導自演的電影《天台》女主角而為人熟悉，亦是「J女郎」行列中唯一一位內地女星而為人熟悉，然而之後因為陸續爆出潛規則及床照流出等醜聞而星途受挫。現年30歲的李心艾近日朝網紅方向發展，只不過她與當年全盛時期相比，無論是臉蛋還是身材都大走樣，暴漲了至少20kg。

李心艾因擔任周杰倫自編自導自演的電影《天台》女主角而為人熟悉。（電影《天台》劇照）

李心艾無論是臉蛋還是身材都大走樣。（李心艾微博）

李心艾大走樣後登上熱搜備受網民和各大傳媒關注，她當時更高調宣布要大家監督自己減肥，自此經常在微博更新自己的近況公開減肥過程，不但落力做運動，亦改食清淡食物雙管齊下。她於周三（20日）上載一段磅重影片，公開現時的體重為60.55kg，不過不少民覺得她的身形仍未回復之前纖瘦的模樣，看起來亦不像只有這個數字。

李心艾身形仍未回復之前纖瘦的模樣，但已經比最高峰時瘦了不少。（微博：@李心艾HsinAiLee）

李心艾公開現時的體重為60.55kg。（微博：@李心艾HsinAiLee）

擁有四分一的俄羅斯血統的李心艾五官深邃樣子甜美，23歲時因為在台灣街上過馬路被劉畊宏發掘而介紹給周杰倫，並受其賞識擔任《天台》的女主角加入「J女郎」行列，成名後主力在內地拍電視劇，近作有《錦繡未央》及《花謝花飛花滿天》。

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事實上，周杰倫的MV和電影都曾捧紅不少新人，歷任「J女郎」個個都是外貌甜美的氣質美女，但不是個個都在演藝圈發展順利，有人成為金鐘獎視后、有人成為金馬獎最佳女主角，但有些只能曇花一現，慢慢淡出娛樂圈。

周杰倫電影《天台》中，由李心艾擔當女主角。（劇照）

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