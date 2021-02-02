鄭欣宜分享街頭Cosplay渡邊直美可愛照：我還挺喜歡的！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-02 17:00

鄭欣宜（Joyce）向來打扮甚有女人味，私底下間中亦會穿穿中性衣服走型格路線，氣場盛大的她似乎無論如何都難以用「可愛」這兩個字來形容。今日（2日）Joyce在Instagram上載一段在日本街頭Cosplay渡邊直美的影片，網民紛紛留言大讚可愛。

鄭欣宜登台唱歌就會打扮得好有女人味。（Instagram：@princejoyce）

鄭欣宜平時打扮隨性。（Instagram：@princejoyce）

Joyce上載自己去年去日本原宿旅行時的片段，只見穿着一身粉嫩服飾、在胸前掛上一個可愛熊啤啤銀包的她站在法式crepe（可麗餅）店前大擺可愛甫士打卡，她還刻意參考渡邊直美的打扮紮起兩嚿髻，並戴上浮誇的橙色太陽眼鏡和心形長耳環，展現從來沒有展視過的可愛卡哇伊模樣：「記得那個時候我打扮成渡邊直美，我覺得我還挺喜歡的。（Remembering that time i dressed up as @watanabenaomi703 cuz i felt like it.）」

鄭欣宜去年以渡邊直美的造型去日本旅行。（Instagram：@princejoyce）

渡邊直美打扮出位，經常引起他人爭相模仿。（Instagram：@watanabenaomi703）

點擊觀看更多欣宜的照片：