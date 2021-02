鄭欣宜分享街頭Cosplay渡邊直美可愛照：我還挺喜歡的！

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-02-02 17:00

鄭欣宜(Joyce)向來打扮甚有女人味,私底下間中亦會穿穿中性衣服走型格路線,氣場盛大的她似乎無論如何都難以用「可愛」這兩個字來形容。今日(2日)Joyce在Instagram上載一段在日本街頭Cosplay渡邊直美的影片,網民紛紛留言大讚可愛。

鄭欣宜登台唱歌就會打扮得好有女人味。(Instagram:@princejoyce)

鄭欣宜平時打扮隨性。(Instagram:@princejoyce)

Joyce上載自己去年去日本原宿旅行時的片段,只見穿着一身粉嫩服飾、在胸前掛上一個可愛熊啤啤銀包的她站在法式crepe(可麗餅)店前大擺可愛甫士打卡,她還刻意參考渡邊直美的打扮紮起兩嚿髻,並戴上浮誇的橙色太陽眼鏡和心形長耳環,展現從來沒有展視過的可愛卡哇伊模樣:「記得那個時候我打扮成渡邊直美,我覺得我還挺喜歡的。(Remembering that time i dressed up as @watanabenaomi703 cuz i felt like it.)」

鄭欣宜去年以渡邊直美的造型去日本旅行。(Instagram:@princejoyce)

渡邊直美打扮出位,經常引起他人爭相模仿。(Instagram:@watanabenaomi703)

