Jennie@BLACKPINK踢走秀智做「燒酒女神」　歷屆代言均為當紅女星

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-03 12:30

韓國女團BLACKPINK成員Jennie在全球人氣高企，舉手投足都受到關注，早前她在生日當天開設YouTube頻道創下一日破百萬名訂閱者的壯舉，可見她號召力十足，稱得上是韓國最當紅的大勢偶像之一。近日她更取代做了四年代言人的秀智，成為新一任「처음처럼」（初飲初樂Chum churum）燒酒代言人，脫去BLACKPINK舞台造型的Jennie以超清純的模樣登場，令人眼前為之一亮。

Jennie向來的打歌造型比較誇張,，妝容亦比較濃。（Instagram：@jennierubyjane）

初飲初樂是韓國最有名的燒酒品牌之一，除了秀智之外，過去有不少當紅女星都曾經擔任該品牌的代言人，包括具惠善、李孝利、申敏兒及高準熹等等，其中擔任最長時間代言人的就是李孝利。

BLACKPINK成員Jennie成為新一任「初飲初樂」燒酒代言人，罕有以清純形象示人。（網上圖片）

淡妝真係好好睇！（網上圖片）

相信Jennie一定會提高燒酒銷量。（網上圖片）

秀智於2016年起為「初飲初樂」擔任代言人，合作於去年11月結束。（網上圖片）

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韓國燒酒生產商於90年代末起開拓女性市場，除了將酒精濃度降低外，更為了撇甩燒酒過往的「烈酒」形象，吸引年輕女性大眾而找來女星擔任品牌代言人，將燒酒變成「乾淨」、「溫柔」的代名詞。以「真露」為例，自從於1998年邀請李英愛做代言人後，僅僅一年的銷售量已經狂漲四倍，可見女星為燒酒行業帶來的巨大經濟潛力。

「真露」於1998年邀請李英愛做代言人後，僅僅一年的銷售量已經狂漲四倍，可見女星為燒酒行業帶來的巨大經濟潛力。（網上圖片）

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自此，不少燒酒品牌之後均以當紅女星作為代言人。亦有說法指，燒酒廣告算是能夠奠定藝人身份的指標之一，因為只有在韓國甚有地位的女星才能有資格拍燒酒廣告！如今Jennie加入「燒酒女神」行列，力證她除了在KPOP界獲得肯定，亦成為韓國大眾所認證的國民大勢女星。

Jennie除了在KPOP界獲得肯定，亦成為韓國大眾所認證的國民大勢女星。（Instagram：@jennierubyjane）

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