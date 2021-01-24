韓孝周賣45年樓齡逾3000呎雙層建築物　投資有道三年獲利1700萬

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-24 17:30

曾主演韓劇《燦爛的遺產》、《同伊》及《W-兩個世界》的33歲韓國女演員韓孝周一向在投資物業方面有不錯的成果，早前有報道指她去年底賣出一幢連地庫的雙層建築物大樓，獲利24億5千萬韓元（約1720萬港元）。

第9名：韓孝周（osen）

據韓國傳媒報道，韓孝周於上年11月賣出一幢於2017年5月以55億5千萬韓元（約3860萬港元）買入、位於首爾龍山區漢南洞的雙層連地庫建築大樓，並最終以80億韓元（約5610萬港元）賣出。

韓孝周於上年11月以80億韓元（約5610萬港元）賣出的這幢雙層連地庫建築大樓位於商業街，地下被用作畫廊，而二樓則為咖啡室。（網上圖片）

韓孝周賣出的這幢建築物於1976所建，佔地約282平方米（約3034平方呎），總面積約229平方米（約2460平方呎）。本來為單獨住宅，後來經改造成為商業街，地下被用作畫廊，而二樓則為咖啡室。

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漢南洞是受到不少知名企業家及投資者所喜愛的富人區，因為位置背山面海，加上一帶有不少新樓的進駐另附近樓價不斷上升，單單是韓孝周的建築物每坪售價就以每年增長1000萬韓元，即35.6呎上升7萬港元。

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