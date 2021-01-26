驅魔麵館︱金世正偶像出身做劇集顏值擔當　替身都靚到似足兩姊妹

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-26 22:00

Netflix熱播韓劇《驅魔麵館》（경이로운 소문）於本周日（24日）播出第16集大結局收視再創新高，刷新OCN電視台戲劇節目最高收視紀錄的佳績，劇組昨日（25日）宣布開拍第二季，引起網民熱烈期待。

《驅魔麵館》由（左起）廉惠蘭、趙炳圭、劉俊相、金世正主演，故事講述驅鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐麵館」的店員，卻以打擊惡鬼為實。（劇集海報）

劇中四位主角趙炳圭、劉俊相、金世正和廉惠蘭組成的「Counter」驅魔人經常在劇中上演打鬥戲碼，雖然有不少場面都由他們親自上陣，不過基於安全考量仍然有部份高難度動作場面交由與各人體型相當接近的替身演員代替拍攝。劇組於大結局片尾中公開多張幕後花絮照片，並公開四位主角以及替身們的合照。偶像出身的金世正作為劇集的「顏值擔當」，連她的替身都是一名靚女，一樣擁有雙眼皮大眼、白哲的皮膚和甜美笑容，驟眼看猶如失散姊妹！

金世正在Instagram上載「Counter」四位驅魔人與替身們的合照。（Instagram：@clean_0828）

金世正（右）的替身（左）都是一名靚女，兩人驟眼看猶如失散姊妹。（《驅魔麵館》影片截圖）

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