乘風破浪的姐姐2｜53歲那英素顏勝年輕人　周筆暢五官變大勁嚇人

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-04 07:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》播出之後依舊大受歡迎，節目除了播出姐姐們的舞台正片之外，還記錄了她們的真實生活。在宿舍中30位姐姐無懼以真面目示人，其中香港代表張栢芝的素顏樣非常出色，根本妝前妝後沒有太大差別。除了她之外還有一位姐姐的素顏樣亦驚豔眾人，絕對可以挑戰張栢芝的「顏霸」地位。

張栢芝妝前妝後根本沒有分別。（微博圖片）

既然是真人騷節目，節目組當然不會放過記錄姐姐們的真實一面，特別是起床的畫面。就好似內地歌手阿蘭一起床第一件事就飲水，之後就看一下手機，但她的素顏樣都不算太差，膚質狀況頗好只是略顯憔悴而已。另外歌手弦子同演員呂一的皮膚都不俗，二人同屬白皙類膚質，其中呂一在保養過程中還不斷用雙手拍打自己的臉頰，看到弦子都覺得怕怕，原來她是為了防止水腫才這樣做而已。

阿蘭的膚質相當不俗。（微博圖片）

那英的膚質不太差。（影片截圖）

還有天后那英她完全不在意鏡頭的拍攝，穿着格仔睡衣包着頭走出來的她雖然皮膚比較泛黃，但膚色均勻同妝前其實差別不大，只是氣色上略顯差一些而已，53歲有如此狀態獲得不少網友激讚。而台灣女星陳妍希的素顏樣亦非常不俗，她一起床雖然顯得呆滯，但整個膚質相當好，原來她起床第一件事就會先用蒸臉儀器蒸臉，好讓皮膚做到深層清潔角化細胞軟化，達至鎖水保濕等作用，讓肌膚保持紅潤、光澤等效果。連天后容祖兒都被她這一套保養方式吸引，一起蒸臉。

陳妍希素顏都相當不俗。（影片截圖）

而不少網友見到陳妍希的真面目後都大讚，完全是年輕少女的肌膚，同40歲的張栢芝絕對可以PK。事關張栢芝的膚質非常白皙，在沒有化妝的情況下臉色依然紅潤，年紀瞬間降了幾歲，比起許多年輕少女來得厲害。

陳妍希的肌膚不輸年輕少女。（影片截圖）

另外，內地歌手周筆暢﹑江映蓉等人的素顏樣則相當驚嚇，事關她們在沒有化妝的情況下臉上顯得沒精打彩。周筆暢雙眼變小了，輪廓亦變大了，同妝前差許多。而江映蓉的五官亦似乎不夠集中，有被放大的感覺少了平日的精緻感，亦缺乏了霸氣。而有網友更笑言差點認不出周筆暢，看來她的素顏樣的確驚嚇。

周筆暢的素顏驚嚇網友。（影片截圖）

睇姐姐們素顏樣：