Edan開估《E先生》MV感情線︰冇諗過大家咁快估到Locker同我條線

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-03 20:12

ViuTV節目《膠戰》在開拍第二季前，製作組特別拍攝《膠戰新春SP》讓粉絲過過癮。人氣急升的MIRROR成員呂爵安（Edan）接受《香港01》記者訪問時直言拍《膠戰》拍得好開心，「而家改咗做希望一個星期一個鐘，可以連貫啲畀大家睇到多啲。」他估計6、7月才會拍第二季，到出街都要年尾。活動進行時，不停聽到其他主持叫Edan做「ViuTV一哥」，他笑言：「係囉，而家大家成日喺度『煲』我啦，成日喺度講笑咁，當然唔係一哥啦，小薯！」

Edan這期曝光率相當高，有《男排女將》、《膠戰》，又出新歌，粉絲們一定好開心！（梁碧玲攝）

Edan的第一首Solo作品《E先生連環不幸事件》和歌曲MV得到不少好評，他指自己當初也沒有期望要得到什麼成績，今次大家的喜愛或者給他的意見，也令他感到開心和有得着，「但係都會有壓力嘅，如果萬一遲啲唱得唔好，咁就好大件事啦喎！所以都會繼續努力去進步。」Edan第一首Solo歌第一份詞就已經有黃偉文（Wyman）加持，他表示：「搭到呢條線真係全靠我嘅監製Edward。」初步構思歌曲時，Edan也沒有想過要找誰填詞，是Edward提議找Wyman，他當然說好，「點知又得喎！所以真係『咁啱得咁橋』，亦都好多謝Wyman寫咗呢份詞俾我。」

Edan這期不知是否太忙的關係，明顯消瘦了不少。（梁碧玲攝）

Edan大讚MV的其他兩個演員Locker和Mandy好厲害，好快就投入到角色的情緒中。（MV截圖）

Solo彈琴的部分除了有參考到《不能說的秘密》外，原來當時的拍攝時間已經是凌晨，所以其實不可以有聲，會被人投訴，因此他踏着Mute了的琴鍵去彈，也是非常有趣的體驗。

Edan講到歌詞是Wyman為他度身訂造的，雖然歌中的愛情故事不是真實發生在他身上，「但係有啲我性格嘅特質，例如佢話黑仔啊、『崩壞的命盤』，或者我有同佢講有時我有少少自卑，覺得自己唔夠好，咁佢就寫咗『樣樣亦太一般』、『無一欄可自滿』呢啲詞，我唱嘅時候都覺得好中。」MV中有一般Edan Solo彈鋼琴部分，非常有型，有網民想起周杰倫的《不能說的秘密》，Edan自爆：「其實我自己做嘅時候都有少少係有參考，我想做嗰類型嘅，我嗰時做歌嘅Reference好多時都係周杰倫、周興哲，所以而家做到嗰種效果都好滿意，因為當初都好驚嗰段琴Solo會唔會好突兀，一首歌突然間加段咁嘅琴Break，會唔會好奇怪呢？當初都好擔心。」幸好有團隊的幫忙，令到Solo可完美融入在歌中。

Edan表示：「好感恩囉，連住有咁多嘢做，開心嘅！」（梁碧玲攝）

點撃圖輯逐格睇《E先生連環不幸事件》MV：

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對於MV中一段天台戲，不少網民也讀唇猜測他們的對白，和整個故事的感情線，Edan笑說：「其實大家都估得七七八八㗎喇，個三角戀關係就係大家所想咁，我冇諗過大家咁快估到Locker同我嗰條線嘅。（Locker暗戀你？）係嘅，本身Setting係咁嘅。」另外，Mandy（譚旻萱）因為MV而被觀眾認識，更被封為「港版朴敏英」，仙氣十足。Edan在MV中是暗戀Mandy的，現實又喜不喜歡她這類女孩子呢？Edan笑說：「Mandy咁靚，梗係鍾意啦！係咪？但係⋯⋯鍾唔鍾意啊？好尷尬𠻹點講呢，Mandy咁靚，鍾意嘅，但係暫時都唔諗拍拖住㗎啦，同埋佢好高，同我一樣高，我就唔係唔鍾意⋯⋯點答啊，佢有另一半嘅！我就專心工作啦。（鍾意細粒啲嘅女仔？）又唔一定嘅，但係暫時都專心工作先啦，近排全部啲（工作）伴侶都係男仔嚟呢排，女生就暫時都唔會諗住嘅都係。」Edan講起女生就好尷尬，難道是「怕醜仔」一名？

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