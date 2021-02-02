鄭裕玲爆夏雨拍劇曾發火爆粗仲搞到整親︰佢好可愛但有啲脾氣

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-02 21:45

鄭裕玲（Do姐）日前在主持電台節目《口水多過浪花》的《Do姐有心事》環節大爆夏雨拍1976年劇集《書劍恩仇錄》的趣事，大指他好戲又認真，不過就有「少少自己嘅個性」。

Do姐在《Do姐有心事》環節經常爆料。（Instagram@do_do_cheng）

TVB劇集《書劍恩仇錄》 （1976年版）由鄭少秋、汪明荃、余安安主演，當時動員了全台的紅星拍劇，夏雨在劇中演「紅花會」的十四當家余魚同，也是一個大俠的角色。當年的夏雨已有做男一的角色，不過在《書劍恩仇錄》就不是做男一，但也有他拍劇的堅持。Do姐講到當年劇集大受歡迎，而在拍劇時，各藝人都盡量表現自己，而且那時拍完後一星期就會出街，時間非常有限，所以大家都盡量「一Take過」。汪明荃、李司棋和黃淑儀等女星都好注重自己的造型，有人會甚至會找到一支清朝髮簪戴上，例如男主角鄭少秋又會在要上演打戲前先「轉個靚身」，為求拍出來有更好的效果。

當年劇集爆紅，人人都趕回家看電視。（網上圖片）

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Do姐指其中一幕是在一個廠景扮沙漠的場口，夏雨要出場講一大段對白，他的道具武器是一支簫（按︰余魚同的武器應該是一根金笛子才對），Do姐講到夏雨在講對白前先「玩個花」，即是把簫「舞來舞去」，像人們轉筆一樣，把簫360度的轉，Do姐說︰「一轉唔得，跌落地，再轉，唔得又NG。啲人就心急啦，因為佢哋『紅花會』啊嘛，幾廿人喺度，等你呢個Solo講完之後去下一場，佢轉咗3、4次都唔得，又跌落地啦，又唔靚啦。」再加上那支簫灑上了一些水在上面，務求令拍出來效果更好，但就令難度更高，不斷跌落地、打到人等等。

1976年版的《書劍恩仇錄》中，夏雨飾演「金笛秀才」余魚同。（網上圖片）

Do姐繼續講到，此時，有人忍不住說︰「夏記，咪玩支簫啦！趕住啊！」，夏雨就發脾氣說︰「你就X靚自己把聲，你就X靚支簪，你就X靚個頭，你出就耍個花，我而家耍碌簫都唔畀？等我英偉啲啊嘛」，Do姐節目中將粗口變成「整」字，但她指是剔手邊做個然字。夏雨發火，人人就不敢出聲，Do姐說︰「佢有鋪咁樣嘅癮嘅，咁佢都係為個戲好啫。」再來多次的時候，Do姐說︰「一耍，『卜』一聲，篤到自己個額頭，流血𠻹。然之後大家又唔敢出聲，又唔敢笑，因為啱啱話完佢佢先發完脾氣啊嘛，係咪？」

夏雨是好戲之人。（資料圖片）

此時，夏雨一言不發，離開了廠，大家當然議論紛紛，Do姐說︰「佢原來去咗化妝間，搵咗一塊肉色嘅膠布，將佢剪到好細粒，四方，啱啱貼正喺佢扑到自己嗰吓嗰度，咁就行返入嚟，（講）『拍啦！唔耍花啦！』」Do姐講完，這時另一位主持DJ傑豬笑到拍枱。Do姐說︰「由呢個故事就可以知道，其實佢個人係好可愛，又好認真，但係就有啲脾氣嘅。」

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