樓盤傳真｜391呎日系屋屋主勁多要求　隨時變身日式咖啡店都得？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-03 14:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，上月一集介紹位於港島的南豐新邨、面積391呎的細單位，戶主是一對剛上車的新婚夫婦，單位不大，是基本兩房間隔，但原則四正。

隱藏餐枱收在櫃裏！（《樓盤傳真》電視截圖）

屋主的要求也不少，要有位放書、模型，又希望有個大點的廚房，同時又希望有個Coffee Corner，更要放到他們的鋼琴。裝修後的單位走現代日式風格，以木色做主色，配搭一些摩登藍色。例如客廳都是木地板，但設計師就用了跟廚房牆身牆磚同款的藍色磚鋪在玄關位，同時門口有鞋櫃、遮架、掛勾，設備齊全。客廳的地板、梳化、展示櫃以至鋼琴，全部都是用柔和的木色，連通往房間的走廊也加上了特製的木門框。為了節省位置，設計師造了一張隱藏式餐枱，收在儲物櫃內。廚房方面，設計師拆去一面牆，改成半開放式廚房，有部分玻璃間隔，廚房內以不同深淺的藍色配襯。

客廳用木地板，玄關位就用藍色磚。（《樓盤傳真》電視截圖）

房間房面，一間是主人房，一間客房留給將來的小朋友。兩間房都貫徹日式風格，以木色為主色，訂製木地台和入牆衣櫃，沒有多餘家具。主人房除了有地台和入牆衣櫃外，還有一個小小床頭櫃，三面牆身都用上白色，床頭對上一面牆就用一幅淡黃色圓點牆紙，感覺不會太單調。因為主人房真的不大，放了雙人床就放不下櫃，於是設計師是拆去其中一面牆，偷隔離房的位置造衣櫃，偷位加大主人房。

洗手間也是走一樣風格，廁所門、收納櫃用木色，其他空間分別用了灰、黑兩色配搭。至於屋主想要的咖啡空間，設計師在鞋櫃頂預留位置放咖啡機，加上周圍的木色，立即變成一間日式咖啡店一樣。而客廳的各牆身就做了Display櫃放屋主的珍藏。單位本着「慳得就慳」和盡量少改間隔為原則，共用了48萬裝修費，日式風格又會是大家那杯茶嗎？

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