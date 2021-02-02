安樂蝸｜34萬裝366呎一家三口住好簡約　閣樓唔通係小朋友睡房？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-02 13:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤和嘉賓何弘軒介紹一個366呎的單位，一對夫婦加小朋友一家三口住。

單位有閣樓設計。（《安樂蝸》電視截圖）

單位實用面積366平方呎，單位主要用輕工業風。屋的的樓底高，所以設計師造了閣樓設計，是小朋友的秘密基地，有齊書架、書枱和衣櫃，用了黑色金屬框架造圍欄，加強工業風感覺。閣樓的下面是飯廳，飯廳旁就是通往閣樓的樓梯儲物櫃，餐枱就藏在儲物櫃內，可以隨時打開或收起。客廳簡約為主，電視櫃上有金屬吊架放裝飾，加上灰色牆身，營造工業風感覺。客廳光猛，因為用了落地玻璃。

左邊的書枱底是中空的，會否很危險？（《安樂蝸》電視截圖）

主人房方面，就需要多點儲物空間，衣櫃、儲物地台和床架都有儲物位，又有書枱，內藏梳妝枱，一物兩用。廚房方面，本身設備齊全，沒有太大改動，只是將原來會擋住雪櫃的掩門改成黑色金屬框趟摺門，有型又慳位。浴室方面，就將浴屏改為黑色框趟門。費用方面，設計連裝修費是34萬。只不過，節目沒有提及到小朋友的房間，難道小朋友就是睡在客廳的閣樓？

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