楊紫瓊低調為家人慶祝生日　與74歲富豪男友同框合照被指似父女

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-04 10:00

現年58歲的楊紫瓊（Michelle）是國際著名武打巨星，事業成功的她亦擁有美滿幸福的愛情，她與法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席Jean Todt拍拖以來一直恩愛。現時與富豪男友定居國外的Michelle，日前在IG分享了一系列為家人慶祝生日的照片，相中Michelle攬着壽星女，而Jean Todt就一臉慈祥地站在旁邊，不少粉絲都留言大讚Michelle看起來狀態Fit爆，但就指滿頭白髮的Jean Todt感覺蒼老，與Michelle同框猶如父女。

楊紫瓊（Michelle）與男友Jean Todt一起為家人慶祝生日。（IG@michelleyeoh_official）

其實Michelle與男友是在一個晚宴上認識，Jean Todt對Michelle一見鍾情，更展開了猛烈的追求。雖然很多人都認為男方比Michelle年長16歲，兩人看起來一點都不相襯，但他們拍拖近17年來依然甜蜜如初。Michelle與男友出雙入對，不時一起出席頒獎典禮，而Michelle亦陪伴Jean Todt出席賽車盛事，有指Jean Todt早已向Michelle求婚，但兩人的感情經過多年的沉澱，已經在對方心目中佔據了最重要的位置，一紙婚書對於他們來說似乎不足掛齒。